Osmangazi Belediyesi, İntizam Mahallesi’nde vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, kent estetiğini bozan ve kamu güvenliğine karşı risk oluşturan metruk binaları tek tek yıkarak ortadan kaldırıyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde İntizam Mahallesi’nde bulunan metruk bina yıkıldı. Alkol ve madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle önemli bir güvenlik sorunu haline gelen metruk binanın yıkılması için harekete geçen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi ile binayı yıktı. Güvenlik tedbirleri altında yapılan yıkım, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, metruk binaların yıkılmasıyla hem çirkin görüntünün ortadan kalktığını hem de mahallelerinin daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı ve gizlenmesi gibi amaçlarla da kullanılan metruk binaları yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: İHA