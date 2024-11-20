Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Osmangazi Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi çocuklar ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Başkan Aydın ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Osmangazi Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları sevgi ve saygıyı ifade ettiler. Erkan Başkanlarının elini tutarak 24 aslan heykelinin bulunduğu Aslanlı Yoldan ilerleyerek, Tören Alanı’na oradan da Müze Bölümü’ne geçen çocuklar, gerçekleştirdikleri ziyarette Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün sembolik lahdi ile ilgili de bilgiler edindi. Müze bölümüne gelindiğinde ise çocuklar, Atatürk’e ait fotoğrafları, silahları ve eşyaları, merakla, ilgiyle inceledi. Atatürk’ün aziz naşının yer aldığı bölüm hakkında da bilgilendirilen çocuklar, Ata’nın huzuruna gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Anıtkabir’de resmi törenle karşılanan Osmangazi Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi çocuklar, Başkan Aydın’ın önderliğinde Ata’nın mozolesine çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu. Karanfillerle süslü, Osmangazi Belediyesi yazan çelengin mozoleye konmasının ardından Başkan Aydın anı defterini imzaladı. Duygu ve düşüncelerini kaleme alan Başkan Aydın, anı defterine, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk; Bugün, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Günü’nün yıl dönümünde, manevi huzurunuzda bulunmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren çocuklarımıza duyduğunuz inanç ve güvenle yalnızca ülkemize değil, bütün dünyaya ışık oldunuz. Bizler de; çocuklarımıza daha aydınlık bir yarın bırakmak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın söz sahibi olduğu bir gelecek için onların yanındayız. Demokrasiye olan inancımızı çocuklara aşıladığımız, temsiliyet bilincinin temelden gelişmesini sağladığımız Osmangazi Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi çocuklarımızla huzurunuzdayız. Aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu vatanı, adalet, bilim, eğitim ve sevgiyle büyütme kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz: Çocuklarımızı çağdaş bir geleceğe hazırlayacak, onların haklarını her şartta koruyacağız. Sizi ve tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad olsun” yazdı.