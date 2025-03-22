Bursaspor’a destek vermek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan çocukları Bursaspor’un kendi sahasında oynadığı maçlara götürerek onların yeşil-beyaz renkleri sevmesini ve desteklemesini sağlıyor. Osmangazi ilçesinin Ovaakça Santral, Çeşmebaşı, Ovaakça Merkez, Eğitim, Soğanlı ve Sırameşeler mahallelerinde ikamet eden 100 çocuk, yaşadıkları mahallenin muhtarlarıyla birlikte Bursaspor’un Kırşehir FSK, ile Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynadığı ve Bursaspor’un 4-0 galibiyetiyle tamamlanan maçı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’la çocuk tribününden izledi. Bursaspor’un attığı her golden sonra büyük mutluluk yaşayan çocuklar mutluluklarını Başkan Aydın birlikte kutladı. Bazı çocukların ilk kez Bursaspor maçı izleme şansı yakaladığı maçta çocuklar Başkan Aydın’la birlikte tezahürat yaparak Bursaspor’a 90 dakika boyunca destek oldu.

Böyle bir heyecanı ve mutluluğu kendilerini yaşattığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür eden Osmangazili çocuklar, "Bugün Bursaspor’un Kırşehir FSK ile oynadığı maçı izlemek için Yüzüncüyıl Atatürk Stadyumuna geldi. Çok güzel bir atmosfer vardı. Çok eğlendik, Bursaspor’umuzu 90 dakika boyunca başkanımız Erkan Aydın’la birlikte tezahüratlar eşliğinde destekledik. Bize bu mutlu günü yaşattığı için başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.