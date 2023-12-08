Süper Amatör Ligi:

A Grubu: K.Güvenspor orta sıralarda yer alan Orhanelispor ile deplasmanda karşılaştı. Lider galibiyet serisini 1 – 0 ile devam ettirdi. Osmaniyespor evinde Yenişehir Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz sahadan 1 – 0 galip gelip çıkışını sürdürdü. Akhisar Demirspor, İnegöl’de iddialı Tütünspor ile karşılaştı. Müsabaka 2 – 2 bitti. 6 maçtır galip gelen ve sadece bir maçta gol yiyen lider K.Güvenspor, İnegöl’de Demirtaşspor’u misafir edecek. Demirtaşspor’un henüz galibiyeti yok. Osmaniyespor, Bursa’da Tütünspor ile karşılaşacak. Temsilcimiz bu maçı da kazanırsa iyice havaya girecektir. Güray Hoca rahatsızlığı sebebiyle bu maçta yer almayabilir. Geçmiş olsun Costa. Zira peş peşe 3 güçlü takımı yenmiş olacak. Akhisar Demirspor bu hafta dinlenip rakiplerini izleme fırsatı bulacak.

B Grubu: Lig ikincisi Alanyurt Gençlik sahasında Millet Göçmenspor ile puan mücadelesine girdi. Play off’u hedefleyen Aydın Ungan’ın talebeleri sahadan 3 – 1 galip ayrıldı. Mobilya Kurtuluşspor bu hafta hükmen galip sayıldı. Bu hafta bu grupta çok önemli bir maç var. Lig ikinci ile lig üçüncüsü olan iki İnegöl temsilcisi pazar günü Sanayi Sahasında karşılaşacak. Bu maç iki camianın süper amatör kümesindeki ilk maçı olacak. Bu yıl iyi kadro kuran ve iddialı olan bu iki kulübümüzün maçı merakla bekleniyor. Aydın Ungan ile Adibinliler Grubu tarihinin en güzel günlerini yaşarken diğer cephede Yunus Memiş ile iyi bir grafik çizen Mobilya Kurtuluşspor kendine geldi. Ancak Mobilya Kurtuluşspor mağlup olursa play – off şansını zora sokabilir. Alanyurt Gençlik yenip liderlik koltuğuna oturmak isteyecektir.

C Grubu: Orhaniyespor, aynı puandaki Bursa 1326 Futbol Kulübü’ne konuk oldu. Maç 1 – 1 bitince temsilcimizin galibiyet hasreti 6 haftaya çıkmış oldu. Gençlergücü evinde kendisi gibi iyi günler yaşamayan Zaferspor’u misafir etti. Müsabakayı temsilcimiz 2 – 1 kazanarak ilk galibiyetini almış oldu. Orhaniyespor bu hafta 3 – 0 hükmen kazanacak. Gençlergücü, Burgazspor deplasmanında puan almaya çalışacak.

1.Küme: 1. Kümede ilk yarı sona erdi. Maçlara ara verilmeden bu hafta devam edecek. Bizim için 3. Grup daha heyecan uyandırdı gibi. Bakalım mutlu sona kim ulaşacak?

3.Grup: Üçüncü sıradaki Cerrahspor deplasmanda lig dördüncüsü Hacivatspor ile 1 – 1 berabere kalarak ilk yarıyı ikinci sırada bitirdi. Anadolu FK ilk yarının son haftasında BAY geçti. İkinci devreye Vatanspor deplasmanında girecek olan Cerrahspor, lig sonuncusunu yenip ikinci devreye kayıpsız başlamak niyetinde olacak. Geçen hafta BAY geçen lig üçüncüsü Anadolu FK evinde ligde kalma mücadelesi veren Saruhanlarspor’u konuk edecek.

4. Grup: Yenicespor bu hafta dinlendi. İlk yarının son maçında Gençlergücü, İnegöl’de lig ikincisi Elbeyli Üzümspor ile karşı karşıya geldi. Gençlerden kurulu Gençlergücü maçı 2 – 1 kaybetti. Ligdeki sekizinci maçında Yenicespsor sahasında Altınsabanspor ile karşılaşacak. Ligde kalmaya çalışan Gençlergücü ilk hafta BAY geçiyor.