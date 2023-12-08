AK Parti Mart 2024 seçimleri öncesinde, bugüne kadar görülmemiş yoğunlukta anket çalışması yapıyor. Ancak bu dönemin anket çalışmasını, diğer dönemlerden ayıran ince bir hesap var.

İlk kez denenen bu sistemde AK Parti aday adayları, diğer muhalefet partilerle yarıştırılıyor. Her ankette aday adaylarından sadece biri var. Bu ince hesabın aslında bir nedeni var. Peki nedir bu neden?

Bir örnekleme ile başlayalım…

1. Ankette Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak aşağıdaki isimlerden kime oy verirdiniz? sorusu var. Cevap şıklarında A- Alinur Aktaş (AK Parti), B-Mustafa Bozbey (CHP), C- Selçuk Türkoğlu (İYİ Parti)

2. Ankette ise isimler şu şekilde değişiyor. A- Mustafa Dündar(AK Parti), B-Mustafa Bozbey (CHP), C- Selçuk Türkoğlu (İYİ Parti)

Bu anketin 3, 4 ve 5’ncisi de yine bu şekilde AK Parti aday adayları tek tek diğer partilerle yarıştırılıyor.

Bu anketin bir benzeri de yine İnegöl’de gerçekleştiriliyor. AK Parti’den aday adayı olan isimler, tek tek, diğer partilerin olası adayları ile yarıştırılıyor.

Burada ki amaç aday adayları içerisinde parti üstü oy potansiyeline sahip bir adayın olup olmadığını görmek. Malum zorlu bir seçim döneminden geçeceğiz. AK Parti, adaylarını ince eleyip sık dokuyor. Parti yönetimi belediyelerin başarı karnesini ve adayların ne kadar sevilip sevilmediğini çapraz soru sistemleri ile analiz ediyor.

Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde adayların aldığı oy oranı ile anketlerde çıkan oy oranları arasında ne kadarlık bir fark var? Oylar korunuyor mu? Artıyor mu? Yoksa düşüş mü var?

Oy oranların artması ya da korunması durumunda aynı adayla devam edilme olasılığı %100 kanaatimce. Ancak düşüşler tespit edilmişse, işte bu anketlerin büyük önemi olacak. Diğer partilerle tek tek yarıştırılan adaylardan belirgin oranda öne çıkan isim olursa başkan adayının değişme olasılığı gündeme gelecek.

Bu nedenle AK Parti yaptığı ince hesapla, hangi aday adayı ile daha çok oy aldığını görmek için böyle bir metodu deniyor. Bu anketlerden çıkan sonuç bilinmiyor. Kim ne kadar oy aldı, hangi aday öne çıktı ya da mevcut belediye başkanlarının karnesi nasıl? Genel merkezin gizli ajandasında yer alıyor.

Aslında AK Parti seçmeni tarafından verilen her cevap, önümüzde ki 5 yılda Bursa ve ilçelerinin kimlere emanet edilmek istediğinin yol haritasını belirleyecek.