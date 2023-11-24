Süper Amatör Ligi:

A Grubu: Lider K.Güvenspor, Orhangazi’de Çakırlıspor ile karşılaştı. Favori olan temsilcimiz sahadan 4 – 0 galip ayrılarak liderliğe devam etti. Osmaniyespor evinde Şükraniyespor ile zorlu bir maça çıkıp iyi mücadele etti ve maçı 1 – 0 kazandı. Henüz daha çok erken de olsa play – off hedefi için temsilcimizin bu maçı kazanması gerekiyordu. Henüz galibiyeti olmayan Akhisar Demirspor, İnegöl’de lig sonuncusu Kumyakaspor ile kozlarını paylaştı. Siyah Beyazlı ekip müsabakayı 1 – 0 yenerek önemli bir üç puana ulaşmış oldu. En yakın rakibine 5 puan fark atan lider K.Güvenspor evinde düşme potasındaki Hamitlerspor ile karşılaşacak. Son maçında galip gelip moral bulan Osmaniyespor deplasmanda lig sonuncusu Kumyakaspor’a misafir olacak. Akhisar Demirspor deplasmanda Yenişehir Belediyespor’dan puan almaya çalışacak.

B Grubu: Alanyurt Gençlik bu hafta BAY geçti. Mobilya Kurtuluşspor deplasmanda lig üçüncüsü HD Osmangazispor’a konuk olup ikinci yarıda peş peşe bulduğu gollerle müsabakayı 2 – 0 kazandı ve üst basamakları iyice zorlamaya başladı. İki haftadır maç oynamayan Alanyurt Gençlik, Bursa’da Kestel Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. 50. yılını yaşayan Mobilya Kurtuluşspor, Mesudiye Sahasında 100. yılını yaşayan Mudanyaspor’u misafir edecek.

C Grubu: Orhaniyespor, sahasında ligde kalmayı hedefleyen Hürriyetspor’u yenip moral bulmaya çalışsa da bizleri şaşırtıp sahadan beraberlikle ayrıldı. Gençlergücü bu hafta BAY geçti. Orhaniyespor bu hafta BAY geçip dinlenmiş olacak. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Gençlergücü, Bursa’da lig ikincisi Fatihgücü’ne karşı oynayacak.

1.Küme:

3.Grup: Cerrahspor ligdeki altıncı maçını deplasmanda Cihanspor’a karşı verdi. Temsilcimiz sahadan 5 – 1 galip ayrılınca ligde ikinci sıraya yerleşti. Anadolu FK, Bursa’da alt sıralarda yer alan Vatanspor ile karşı karşıya gelecekti. Yeni hizmete açılan sahanın bazı bölgeleri su ile kaplı olmasından dolayı maç oynanamadı. Cerrahspor evinde lig lideri Panayırspor’u konuk edecek. Anadolu FK ligde tutunma çabasında olan Değirmentepespor ile İnegöl’de karşılaşacak.

4. Grup: Ligde dördüncü sıraya yerleşen Yenicespor deplasmanda lider Yavuz Selim Gençler Birliği karşılaşacaktı, ancak hakemin rahatsızlanması sebebiyle oynanmadı. Gençlergücü bu hafta 3 – 0 hükmen kazandı. Yenicespor sahasında orta sıralarda yer alan Bursa Merinosspor ile karşı karşıya gelecek. Gençlergücü deplasmanda Barbarospor’a mücadele edecek.