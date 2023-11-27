Geçen hafta beklenmedik bir puan kaybı yaşayan İnegölspor için Amed maçının ne kadar önemli bir duruma geldiğini söylemeye bile gerek yok.

Fakat maç öncesi açıklamalar, söylemler, dilek ve temenniler bu maçın sadece maç olarak zor göründüğünü de bizlere göstermiş oldu.

Ligde şu ana kadar mağlup olmayan ve grupta lider olan rakibe karşı işimizin kolay olamayacağı belliyken, bide buna sakatlıklar eklenince bizim için bu maçta alınan puanda altın değerinde oldu. Zeminin kötü olması bize yararken, ayağa oynayan teknik kapasitesi yüksek bir rakibin bu zeminde ne yaptığını bilmeden koşup yorulmasına neden oldu. Sağ kanattan Taner ile bir kaç ciddi organize atak deneyen Amed’in bu çabası ya zamanında müdahale ya da sansımızın olması sebebiyle savuşturulmuş oldu.

Bu arada bizimde zaman zaman rakip kalede gol denememiz olmadı değil. 2 penaltı pozisyonu var. Biri bizim diğeri onların, maçın hakemi es geçti. Bireysel anlamda hata yapan ya da kapasitesi altında mücadele eden futbolcularımız oldu. Fakat bunu konuk takımın değerlendirememesi bizim için büyük nimetti. Orta sahada Furkan'ın olmaması bu bölgede iplerin oyunun büyük bir bölümde rakipte olmasını sağladı. Savunmada Yusuf ve Kadir uyumlu bir görüntü verdiler. Beklerden Yusuf Talum maça hatalarla başladı. Sonrasında mükemmel bir maç çıkardı. Solda Orhan beklentilerin uzağındaydı. Amed o bölgede adeta oyunun bazı anlarında cirit attı. Kanatlardan Okan ve Cengiz onlardan beklediğimiz bindirme ve araya sızma girişimleri sonuçsuz kaldı. Oysa Okan bir kaç denemede kaleye ciddi şekilde yaklaşmamızı sağladı. Fakat son vuruş istediğimiz gibi olmadı. Uğur Utlu diğer maçlara göre ileri oynama adına daha istekliydi. Zaten mücadele ve iyi niyetini tartışmaya gerek yok. Serhat’ın bana göre daha iyi olması gereken bir maçtı ama göremedik. Samet Karakoç hırslı ve rakibi rahatsız eden bir mücadele ederken yalnız kaldı. Oda bir dakikadan sonra sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı. Oyuna sonradan giren Uğur Mustafa etkisini hemen gösterdi. Emre Toptan daha ilk yarı oyuna dahil edilmelidir. Eren Emre Aydın’ı ise konuşmaya gerek yok. Genç oyuncu niyet ve istek var ama burası 2.Lig. Daha ekstra şeyler şart.

Maçın bana göre öne çıkanı ise taraftar oldu. Cumartesi ve yağışa rağmen stat doldu ve destekle bana göre alınan puanda direkt katkı onların. Fakat benim beklediğim iç sahada oynayacağımız Isparta maçında da aynı katkı sağlamaları. Çünkü tribünün isteyince neler yapabileceğini bu maçta açıkça gördük.