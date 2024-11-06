’Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu’ Edirne’de başladı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye’nin sadece Türkler için değil, dünya kültürü ve mimarlığı açısından da eşsiz bir yeri olduğunu aktardı.

Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı iş birliği ile “Edirne’de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu" Devecihan Kültür Merkezi’nde başladı. Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleşen programda konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Osmanlı medeniyetinin Edirne’de şekillendiğini ve birçok kültürel ve mimari gelişimin bu topraklarda filizlendiğini aktardı.

Edirne’nin Osmanlı tarihindeki başkentlik döneminin, devletin bir cihan imparatorluğuna dönüşümünde son derece önemli bir evreyi teşkil ettiğini aktaran Prof. Dr. Özgen, Osmanlı kimliğinin bilimsel bir etkinlikte değerli uzmanlar tarafından ele alınmasının oldukça değerli olduğunu ifade etti.

Selimiye Camii’nin inşasının 450’nci yılına ulaşıldığını belirten Prof. Dr. Özgen, Mimar Sinan’ın bu şaheserinin Osmanlı sanatının en nadide örneklerinden birisi olduğunu aktardı.

Kurum tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özgen, Atatürk Kültür Merkezi ile birlikte Mimar Sinan’a ve onun eşsiz mirasına özel bir önem atfettiklerini, hayatı, kişiliği ve eserlerine yönelik pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Selimiye Camii’nin inşasının 450’nci yıl dönümü

Sempozyumu Mimar Sinan anısına icra edilen çalışmalardan biri olarak değerlendirdiklerini belirten Prof. Dr. Özgen, "Sempozyumumuzun ikinci başlığı olarak günümüzde Türk-İslam mimarisinin zirve noktalarından biri olan Selimiye Camii’nin inşasının 450’nci yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Mimar Sinan’ın bu şaheseri şüphesiz ki Osmanlı sanatının en nadide örneklerinden birisidir. Öte yandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye’nin sadece Türkler için değil dünya kültürü ve mimarlığı açısından eşsiz yeri de hepimizin malumudur. Dolayısıyla bu anlamlı yıl dönümünde Selimiye’nin mimarlık, teknik ve sanat tarihi açısından incelenmesi sempozyumumuzun diğer önemli bir konusu olarak karşımızdadır" ifadelerine yer verdi.

Böylesine tarihi bir mekanda seçkin bilim insanları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, "Edirne’yi, Osmanlı kimliğini ve Selimiye’yi konuşacağız ve bunu konuşurken gerçekten sahanın en önde gelen bilim insanlarını Edirne Valiliğimizin ev sahipliğinde bir araya getirmiş olacağız ve kıymetli bilim insanlarının perspektifinden Osmanlı kimliğini, Edirne’yi ve Selimiye’yi eminim çok daha iyi tanımış olacağız" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı Müzik Teorisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık yönetimindeki koro eşliğinde verilen konser sonrası sanatçılara çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.