Osmanlı Park Doğal Yaşam Çiftliği, çocuklar ve büyükler için güzel bir deneyim sunuyor. Doğal ortamda hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyenler için harika bir mekan. İşte Osmanlı Park'ta sizi bekleyenler aktiviteler:

Sabah Keyfi: Güne, doğanın içinde serpme kahvaltı ile başlamak istermisiniz Taze ve lezzetli kahvaltılıklar, demlik çay eşliğinde siz değerli konuklarımıza servis ediliyor. Ayrıca, kahvaltının yanında tost ve gözleme çeşitlerinide tercih edebilirsiniz.

Gün Boyu Lezzet: Gün içerisinde saç tava ve kanat gibi lezzetli yemekler sunuluyor. Nargile çeşitleriyle de keyifli vakit geçirebilirsiniz. Osmanlı Park'ın geniş menüsü her damak zevkine hitap ediyor.

Binicilik ve Safari: Çocuklarınız ve sizler için binicilik aktiviteleri ile keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Farklı at türleriyle tanışabilir, binicilik yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca, safari turları ile doğanın içerisinde kuş sesleri eşliğinde heyecan dolu keşifler yapabilirsiniz.

Çocuklar İçin Eğlence: Çocuklar için tavuk, tavşan ve güvercin gibi sevimli hayvanların bulunduğu alanlar ve sınırsız yeşil alan ile çocuklarınız oyuna doyacaklar.

Grup Gezileri: okul grupları ve arkadaş gruplarınızla size özel safari programları sunuluyor. Gelen gruplar için özel indirimler de mevcut. Ailece veya arkadaş grubunuzla unutulmaz bir gün geçirmek için Osmanlı Park harika doğası ve eşiz lezetleriyle sizleri bekliyor.

Osmanlı Park Doğal Yaşam Çiftliği'nde, her yaştan ziyaretçi için keyifli ve eğlenceli bir gün garantisi var. Sizleri de bu eşsiz deneyimi yaşamak için Osmanlı Park'a bekliyoruz.