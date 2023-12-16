Mesajlaşma platformları, işletmelerin müşterileri ile etkileşimde bulunmanın yeni yoludur. Markalarla iletişim kurarken, sosyal medya kullanıcılarının %54‘ü mesajlaşma platformlarını e-posta, telefon ve çevrimiçi sohbet için tercih ettiğini söylüyor.

Bunların çoğu her yerde bulunur. Milyonlarca insan arkadaşlarınız ve ailenizle konuşmak için günlük olarak sohbet uygulamalarını kullanıyor. Bu aşinalık onları en sevdikleri markalar ve işletmelerle iletişim kurmak için tercih edilen bir yol haline getiriyor. Buna oteller de dahil.

Rezervasyon sorgularını yapma, oda servisi sipariş etme, yerel yemekler hakkındaki bir soruyu cevaplamaya kadar sohbet uygulamaları, konukların kaldıkları süre boyunca ve kaldıktan sonra bir otelle iletişim kurmaları için mükemmel bir yol sunar. Ancak küresel piyasa genişledikçe, oteliniz için hangi platformun en iyisi olduğunu nasıl bileceksiniz?

Konuklarınızı gelişmiş düzeyde hizmet ve etkileşimle özel sunabilmek için dikkate almanız gereken en önemli sohbet uygulamalarına inceleyeceğiz.

Whatsapp

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde 1.5 milyar kullanıcısına ulaştı. Kullanıcılarının günümüzde ortalama 60 milyar mesaj gönderdiğini ilan ederek yeni kilometre taşlarına ulaşmaya devam ediyor. Platformun büyümesi, Facebook tarafından 2014 yılında satın alınmasından bu yana, 450 milyon aylık aktif kullanıcıdan fırladı.

Misafirlerle bağlantı kurmak isteyen otellerde, WhatsApp’ın küresel yaygınlığı en büyük gücüdür. Ve şimdi, pazarlamacılar için, özellikle iş profilleri için özel olarak tasarlanmış bir uygulamanın yeni başlatılması sayesinde daha fazla yararlanmak için güzel fırsatlar var.

Küçük ve orta ölçekli şirketleri hedef alan uygulama, pazarlamacılara, bir işletmenin e-posta adresi, fiziksel adresi, web sitesi ve şirket açıklaması gibi kullanışlı bilgileri içeren bir işletmeye özel WhatsApp profili oluşturmalarına olanak tanır.

Uygulama ayrıca müşterilerin sıkça sorulan sorulara hızlı yanıt vermesini kolaylaştıran, tebrik mesajı gönderen ve müşterilere bir işletmenin meşgul olduğunu bildiren mesajları uzakta sunan yeni bir akıllı mesajlaşma aracıyla müşterileri ile iletişim kurmayı kolaylaştırıyor.

İşletmeler ayrıca yararlı bilgileri (mesajların hacmi dahil) izleyen mesaj istatistiklerini kontrol edebilirler. Uygulamayı masaüstü bilgisayarlar vasıtasıyla kullanma kabiliyeti de kolaylık sağlar.

Facebook Messenger

Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki büyük Facebook Messenger 1.3 milyar kişi tarafından kullanılır . Kitle genişlemesinin devam etmesiyle birlikte, kısa süre önce Sponsorlu İleti ve Haber Akışlı stil reklamlarıyla denemeler gibi bir dizi Messenger güncellemesini gördük.

65 milyon aktif işletme ile Facebook, Messenger’ı, müşterilerle etkileşime girmeyi kolaylaştıran yeni bir müşteri sohbet özelliği de dahil olmak üzere, daha çok işletme dostu özellikler sunacak şekilde uyarlamaktadır.

Özellikle, işletmelerin Messenger’ı kendi web sitelerine entegre etmelerini sağlayan bir müşteri sohbet eklentisi şu anda beta aşamasında. Sohbet geçmişini taşıyarak bu özellik, bir müşteriyle web sitenizdeki Messenger eklentisi aracılığıyla sohbet başlatabileceğiniz, daha sonra konuşmalarını akıllı telefonlarındaki Messenger uygulamasında devam ettirebileceğiniz anlamına gelir; bunların hepsi kesintisiz bir deneyim oluşturur.

Dış pazarda yer alan oteller, mevcut repertuarına 10 yeni dil eklenerek Messenger’ın entegre doğal dil işletmesinin (NLP) genişlemesinden yararlanabilir. NLP, selamlar, tarihler, saat, para miktarı, yer, telefon numaraları ve e-posta gibi şeyleri içeren konuklarınız tarafından size gönderilen kısa mesajlarda “anlam ve niyet tespit etmek” için kullanılabilir.

Bu araç, denizaşırı konuklardan gelen basit oda ve rezervasyon istekleri ile uğraşmak, yanıtları otomatik hale getirmek veya konuşmayı canlı sohbet aracılığıyla rezervasyon ekibinin bir üyesine göndermek açısından oldukça harika.

Bir başka yeni gelişmede, aboneliğe dayalı mesajlaşma kullanan işletmeler, tek bir API isteği ile elde edilen aynı anda birden fazla müşteriye mesaj göndererek konuşmayı genişletebilirsiniz. Bu, otelinizin Messenger aracılığıyla tüm abonelerinize (örneğin, yeni bir restoran, promosyon veya spa terapisi duyurmak gibi) kitlesel bir güncellemeyi tek seferde tetikleyebilir ve promosyon etkinliğini koordine etmeyi çok daha kolay hale getirebilir.

Her durumda, önümüzdeki aylarda büyük değişiklikler görebileceğimiz açıktır. Bu nedenle, Messenger’ın artan ticari işlevselliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için gelişmelerden haberdar olun.

Mesajlaşma Alternatif Modları

Yukarıda bahsettiğimiz iki büyük platformun ötesinde, aşağıdaki iki mesajlaşma platformu da dikkate alınması gereken bir konudur.

Geleneksel SMS kesinlikle yararlı bir iletişim aracı olabilir.

Bazı oteller sadece misafirlerin belirttiği bir iletişim numarasına sahipler, ancak bunun olumsuz yanı ise bu, uluslararası gezginler için pek uygun değil.

Genel olarak, ana mesajlaşma platformlarında bulunan artan esneklik ve resmi ticari profiller onları daha kullanıcı dostu bir seçenek haline getiriyor.

Web tabanlı sohbet araçları canlı sohbet araçlarının en önemli avantajlarından biri, kendi web siteniz aracılığıyla konuklarla gerçek zamanlı anında katılım sağlamasıdır. Olark, Zopim, ve Tawk.to gibi platformlar, misafirlerinize sohbetinize erişmek için masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanmalarını sağlar; bu da onları iletişim için esnek ve rahat bir yol yapar.

Bununla birlikte, sohbet araçları muhtemelen, müşteri sorgularını ve endişelerini sitenize göz atıp kitaplarken gözlemlemenize yardımcı olan bir dönüşüm ve saklama aracı olarak en uygun seçenektir. Genel olarak, hareket halindeyken gelen misafirlerinizin çoğunluğu sizinle etkileşim kurmak için bu yöntemi kullanmıyor olacak.

Doğru Sohbet Uygulamasını Seçme

Hızlı, etkili ve günlük yaşantı alışkanlıklarına yerleştirilen sohbet uygulamaları, misafirleri ile görüşmeler yapmak isteyen giderek artan bir otel dalgası için bir araçtır.

Yaklaşımınızı belirlemek için tipik konuklarınızı göz önünde bulundurarak başlayın. En çok etkileşimi olan sohbet uygulamaları hangileri? Farklı bir izleyici kitlesine sahipseniz, yaklaşımınızı kişiselleştirmek için birkaç seçeneğe güvenmeniz gerekebilir.

Her platformun kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır ancak her biri geliştikçe hız kazanmak, konuk katılım stratejinizde kullanımlarını optimize etmek açısından çok önemlidir.