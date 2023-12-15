Sosyal medya kullanımı özellikle mobil cihazların kullanımının artmasıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek hız kazanmaktadır. Bu noktada oteller de bir çok sektör gibi sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanarak daha çok kişiye ulaşıp sundukları hizmetleri anlatabilir. Çünkü, sosyal medya aracılığıyla, normal şartlarda ulaşmakta güçlük çekeceğiniz kitlelere ulaşabilir ve misafir portföyünüzü geliştirebilirsiniz. Herhangi bir şirketin tanıtımı ve reklamı açısından sosyal medya ne kadar etkili ise oteller içinde o denli önemli bir pazarlama aracıdır.

Güncel Kalın ve Trendleri Takip Edin

Sosyal medya kanallarını kullanırken sadece en bilinenleri değil aynı zamanda giderek talebi arttıran sosyal iletişim araçlarından da yararlanmak gerekir. Hali hazırda bulunan sosyal medya mecraları kullanıcıların taleplerini göz ardı etmeyerek farklı yenilikleri kullanıcılara sağladı. Örneğin; ülkemizde Facebook, Instagram ve Twitter oldukça yaygın bir biçimde kullanılıyor. Özellikle Instagram ve Facebook’un kullanıcılar için sağlamış olduğu etiketleme (#) imkanı, otelde konaklayan misafirlerinizin fotoğraflarını paylaşırken konum bildirimi yapması yani kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler sizin için güzel bir reklam çalışması olacaktır.

Oteliniz için dijital pazarlama olanaklarından yararlanırken misafirlerinizin katkısı her aşamada önem kazanır. Bu neden ile misafirlerinizin sık sık sosyal medyada sizden bahsetmesini teşvik edici çalışmalar yapın. Oteliniz de veya tesisinizde onların paylaşabilecekleri etkinlikler veya kendilerini özel hissedebilecekleri hizmetler sunun. Unutmayın; ufak maliyetlerle misafirlerinize sunacağınız görsel açıdan zengin hizmetler, onların hizmetinizi sosyal medyada paylaşmasını sağlayacaktır. Misafirlerinizden izin alarak onların otelinizde yaptıkları çekimleri de misafirinizin gözünden sosyal hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Çünkü tatil için otelinizi seçmek isteyen bir kişi en çok sizin misafirleriniz ile ilginize ve misafirlerin deneyimlerine önem verir.

Tabi ki bu da yeterli gelmeyecek, bu reklam çalışmaları ile misafirlerinizin takipçileri ya da otelinizde konaklamak isteyen potansiyel misafirleriniz otelinizin hizmetleri ve imkanları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyecektir. Sosyal medya da bunu sağlamanın en iyi ve etkili yolu görseller yani fotoğraflardır. Bu noktada sürekli güncellenen ve iyi yönetilen bir sosyal medya hesabınızın mutlaka bulunması gerekiyor.

Facebook ve Instagram’ın sık sık yaptığı güncellemeler ile birlikte yeni ekledikleri özelliklerle yaratıcı çalışmalar yapmaktan çekinmeyin. Örneğin; Instagram ve Facebook’un canlı yayın ve hikaye özelliği sizin için çok iyi bir araç olacaktır.

Neredeyse tüm sosyal medya kanallarının mesajlaşma özelliği bulunuyor. Onları müşteri hizmetleri gibi kullanmak kullanıcıların artık vazgeçilmez iletişim aracı. Oradan gelmiş yada gelecek olan mesajları göz ardı etmeyin, kısa sürede cevap vermeye çalışın. Bu sayede satış ekibiniz, potansiyel misafirleri yada otelinize rezervasyon yaptırmış kişiler ile bire bir olarak iletişim halinde kalabiliyor. İşlem oldukça hızlı olacağı için misafirlerin de sorularına anında cevap almasını kolaylaştıracaktır. Sosyal medya mesajlaşma uygulamalarını hem hizmet kalitenizi yükseltme amaçlı kullanabilir hem de doğrudan rezervasyonları arttırabilecek bir araç olarak kullanabilirsiniz.

Misafir Yorumlarını Önemseyin

İnsanların bir oteli en çok sosyal medya aracılığı tanımaya çalıştığını düşünürsek sosyal medya yönetimi profesyonel bir çalışmayı gerektiriyor. Bunu yaparken de kaliteli yazılı ve görsel içeriklerden yararlanmak, konaklayan yada potansiyel misafirlerin otel hakkında güzel yorumlar yapmasını sağlamak gerekir. Özellikle görsellerden faydalanmak planlanıyor ise mutlaka kaliteli çekimler yapılmalı. Fakat oluşturulan bu görsellerin doğal ve gerçeği yansıtmasına dikkat edilmeli. Böylelikle potansiyel misafirlerinizin gözünde net bir yer edinirsiniz.

Otelinizde misafir olarak kalan misafirler de daha sonra sizi sosyal medya hesaplarınızdan takip ederek, misafirlikleri esnasında yaşadıkları hakkında yorum yapmak isteyecektir. İşte bu nokta oldukça kritiktir. Çünkü olumsuz olarak gelebilecek yorum diğer ziyaretçilerinizi de anında negatif yönlü etkileyecektir. Bu nedenle öncelikle hizmet kalitenize önemi arttırmanız ve gelen yorumları değerlendirmeniz gerekecektir. Bu da sosyal medya hesaplarınızda yapılan olumlu yorumların sayısını arttıracaktır.

Tüm bunların yanı sıra sosyal medya kanalları aracılığı ile uyguladığınız kampanyaları, erken rezervasyon fırsatlarını ve indirimleri pek çok kişiye daha hızlı bir biçimde duyurabilir, potansiyel ziyaretçilerin konaklama veya tatil için sizi tercih etmesini sağlayabilirsiniz.

Dünyada bir çok sektör dijital dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor. Sosyal medyanın da bu dijital dönüşümün bir parçası olduğunu bilmek gerek.

Uluslararası zincir markalara bağlı oteller belli oranda bu dönüşüme ayak uydurmuş durumda fakat bunu ancak yerel otellerin bir kısmı için söyleyebiliriz.

Bunca yatırımın yapıldığı otelcilik sektörü için dijital pazarlamaya yeterince önem verilmemesi, sadece alışıla gelmiş pazarlama taktiklerini kullanan otellerin, rakiplerinin çok gerisinde kalacağını ve gelecek yıllarda pazarlama tarafında zorluklarla karşılaşacaklarını unutmamak gerekiyor.