Ev yapımı pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitleri ile sıcak ve soğuk içeceklerin satışının yapıldığı Engelsiz Kafede gerçekleştirilen kutlamaya Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, hayırsever iş insanları ile okul müdürleri de katıldı.



Kutlama pastasının kesilmesinin ardından kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Bugün burada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Burası bizim için çok özel bir yer. Özel olmasını kılan Halk Eğitim bünyemizde 23 yaş üstü öğrencilerimizin eğitim gördüğü bir mekan. Yaklaşık 8 ay önce burasını protokolümüzün katılımıyla engelsiz kafe olarak açmıştık.

Ben özellikle engelsiz kafenin yapımında hayırseverimiz Faruk Genç'e, başından sonuna kadar süreci takip eden Murat Gültekin abimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bütün çarşı esnafımızı, İnegöl’ümüzü bu gençlerimizin çalıştırmış oldukları engelsiz kafeye bekliyoruz. Sabahtan akşama kadar gençlerimiz burada hizmet vermektedir. Özellikle çarşı esnafımızın bu gençlerimize destek vermesini canı gönülden istiyoruz. En büyük engelsizlik sevgisizliktir diyoruz. İnegöl’ümüze bu günün, bu mekanın hayırlı olmasını temenni ediyor, teşekkür ediyorum." dedi.



Özel çocuklar adına bir konuşma yapan Semih Safçı ise, Engelsiz Kafede ev yemeği konseptinde hazırlanan ürünlerin satışının yapıldığını, söyleyerek, "Nefis tatlı ve böreklerimizi, pasta ve kurabiyelerimizi tatmaya herkesi bekliyoruz.

Özellikle Acun Ilıca abimizi ve Master Şef ekibi, Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nu kafemize bekliyoruz. O'nları çok seviyoruz. Yaptığımız ürünleri tatmalarını ve not vermelerini istiyoruz" diye konuştu.