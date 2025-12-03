İnegöl’de hizmet veren Şükran Erten Üç El Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Merkez yetkilileri, etkinliğin hedefinin toplumda duyarlılığı artırmak olduğunu ifade etti.

Sinanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve kurum çalışanları, hazırladıkları çarpıcı mesajların yer aldığı dövizlerle vatandaşlara çağrıda bulundu.

“Bizi destekliyorsan korna çal, kromozomlar farklı, kalpler aynı, kusur fizikte değil beyindedir, fark et, kabul et, destek ol” gibi mesajların yer aldığı pankartlar, cadde boyunca vatandaşların ilgisini üzerine çekti.

Eylemden geçen sürücüler, etkinliğe katkı sunmak için korna çalarak engelli bireylere moral verdi. Hem yayaların hem de araç sürücülerinin etkinliğe gösterdiği yoğun ilgi dikkatlerden kaçmadı.

Gerçekleştirilen bu farkındalık etkinliğinin, engelli bireylere yönelik toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesine önemli bir katkı sunduğu belirtildi.