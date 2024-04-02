Homend, Smart Royaltea Plus’ı kullanıcıların beğenisine sundu. Ürünün, uzaktan kontrol edilebilir otomatik çay demleme ve Türk kahvesi yapma özelliği olduğu belirtildi.

Gün geçtikçe hızla gelişen teknolojinin ev yaşamını da dönüştürmesiyle, daha pratik, daha konforlu ve daha verimli ürünler sunmayı hedefleyen Homend, yenilikçi ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Marka, mutfaklarda kullanılmak üzere Smart Royaltea Plus’ı kullanıcılara sundu. Otomatik çay makinesi olmasının yanında kompakt, akıllı ve işlevsel özellikleri sayesinde hem lezzet hem de zamandan tasarrufu bir arada sunuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre Smart Royaltea Plus, otomatik çay demleyebiliyor, uzaktan telefon ile kontrol edilebiliyor, sensör sistemi sayesinde taşırmadan Türk kahvesi yapabiliyor ve sesli uyarı sistemi ile kullanıcıyı haberdar ediyor. Üç farklı su kaynatma seçeneği, özel demleme teknolojisi, dokunmatik ekran ve paslanmaz filtre gibi diğer ek özellikleri de bulunuyor. Ürünün Homend satış noktaları ve homend.com.tr’de bulunduğu belirtildi.