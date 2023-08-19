D-100 karayolu istikametine seyir halinde olan ve Ali Hancı'nın kontrolündeki 34 RE 1396 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton bariyere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle beton bariyeri yerinden sökerek aracı ikiye bölen kaza sonucunda, otomobil sürücüsü olan Ali Hancı olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç içinde bulunan H.İ. isimli yolcu ise yaralandı. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazada meydana gelen çarpışma sonucunda araç, üzerinde bulunan su kanalına savruldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kaza yapan aracın hız göstergesinin 100 kilometrede takılı kaldığı tespit edildi.