Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Anadolu Bulvarı Gimat mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Ali K. yönetimindeki işçi servis midibüsü ile M.E.T. idaresindeki otomobil ve M.U.'nun kullandığı Yenimahalle Belediyesi'ne ait kamyon karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı. Saat 01.00 sıralarındaki olayda, kaza yerindeki çalışmalar devam ederken, alkollü sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil kalabalığın arasına daldı. Bu ikinci kazada ise 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kazada ilk etkilenen M.E.T.'nin annesi F.T. ile birlikte toplamda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, F.T. adlı yolcu kurtarılamadı. O.A. adlı otomobil sürücüsü yapılan alkol testinde 1,77 promil alkollü olduğu tespit edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı.