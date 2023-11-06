İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin 77 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Mengene Operasyonu hakkında bilgi verdi. Operasyon sonucunda, 517 kişiye idari işlem uygulandığını, ayrıca 118 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu sözleri paylaştı:

Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28.314 personelin katılımıyla düzenlenen MENGENE OPERASYONUNDA 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. CHP'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2. TURA KALDI Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik yapılan Mengene Operasyonunda, Kumar, tombala, oyun makineleri ile kumar ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 517 şahıs hakkında kumar, tombala, oyun makinelerinde ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2.330.479 TL para cezası uygulandı. 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı. Operasyonunda; 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan işyeri kapatılmış, 10 adet kumar/oyun makinesi, 4 adet tombala makinesi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve Çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirilmiştir. Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun