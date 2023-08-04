Dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Emirler köyü yakınlarında park halindeki bir otomobilde, 34 yaşındaki Özay Gül ve 24 yaşındaki Selda Karaca'nın cansız bedenleri bulundu. Göğüslerinden silahla vurulmuş olan genç kadın ve erkek, köylüler tarafından keşfedildi. Hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içindeki kadın ve erkeğin hayatlarını kaybettiğini doğruladı. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesetlerin, Malatya'nın Arapgir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu belirledi. Araçta yapılan aramada, bir tabanca da bulundu.

Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sivas Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve gelişmelerin takip edildiğini belirtti.