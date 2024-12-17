Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kaptan Andrevo Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan'dan Türkiye'ye seyahat eden N.V. ve arkadaşı G.G.'nin bulunduğu Bulgaristan plakalı otomobile detaylı inceleme yapıldı. Yapılan kontrolde motor bölmesinde 5’erli paketler halinde toplam 5 kilo 830 gram kokain, bagaj bölmesinde ise yedek lastiği içerisine gizlenen 18 kilo 410 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin değerinin 1,5 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 50 yaşındaki G.D. ve 77 yaşındaki N.V. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: iha