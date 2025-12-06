

Edinilen bilgiye göre Esentepe mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde seyir halinde olan Kemal İ. yönetimindeki 16 VT 459 plakalı otomobil ile Ahmet O.(27) yönetimindeki 16 BRH 198 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, Kemal İ.'nin kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan Amine G.(37) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ