Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde hafif ticari aracın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Akyazı geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, İ.C. idaresindeki 34 KAD 055 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.