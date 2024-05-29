Şişli Belediyesi sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti veren kent lokantalarını vatandaşın ayağına götürmek üzere ‘Gezici Kent Lokantası’ projesini hayata geçirdi.

Şişli Belediyesi sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti veren kent lokantalarını vatandaşın ayağına götürmek üzere ‘Gezici Kent Lokantası’ projesini hayata geçirdi. Mobil olarak hizmet vermek için bir tır lokantaya dönüştürüldü. Gezici kent lokantasının ilk durağı Darülaceze Caddesi’ndeki, Perpa Ticaret Merkezi önü oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gezici kent lokantasının açılışını Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yaptı. Gezici lokanta önünde sıraya girenlerin tabldotlarına yemek servisi yapan Şahan, vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

Dört çeşit menü 40 lira

Hijyenik mutfaklarda deneyimli aşçılar tarafından özenle hazırlanan ve dört çeşitten oluşan menü 40 lira olarak servis edildi. Gezici kent lokantasının ilk günkü menüsü, ‘ezogelin çorba, dana haşlama, tereyağlı makarna, elma, su’ şeklinde oldu.

Gezici Lokanta: Sürekli değişen noktalar

Gezici kent lokantası, belirli aralıklarla Şişli’nin farklı bölgelerinde konumlandırılarak dört bir yandaki vatandaşlar, kendilerine en yakın noktadan bu hizmetten faydalanabilecekler. Şişlililer gezici kent lokantasının yeni duraklarını Şişli Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden takip edebilecekler.

“18 yaşındaki gence ne istersin diye sorduğumda ‘Kent Lokantası’ dedi”

Açılan “Gezici Kent Lokantası” ile ilgili açıklamalarda bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Seçim kampanya sürecinde yaşadığım bir anımı hep anlatıyorum. Mecidiyeköy meydanda akşam gençlik çalışması yaparken 18 yaşındaki bir gençle sohbet ediyorduk. Bir belediye başkanından ne istersin diye sorduğumda, ‘Kent Lokantası’ dedi. Biz bu kentin zorlukları, bu ülkenin zorlukları, gençleri, aileleri öyle bir hale getirdi ki, bir gencin belediye başkanından talebini, isteğini bir kent lokantasına sıkıştırdık. Bir kütüphane talep etmedi, geleceğine ilişkin bir şey talep etmedi. Kent lokantası talep etti. Bize yerel yönetimler olarak düşen görevi güçlendireceğimiz bu zorluklarda onun yanında olacağımız politikalar hayata geçirmek. Önümüzdeki dönem ilçe belediyeleri olarak da bu politikaları büyüten vatandaşlarımızın yanında olan politikalarımızla icraatlarımızla yanında olan işlerimizi yürüteceğiz Şişli’de” ifadelerini kullandı.

“Büfelerde 150 lira, burada 40 lira”

Kent Lokantası hizmetinin her yerde olmasın istediğini söyleyen İbrahim Günay, “Lezzeti çok iyi harika. Daha önce iki defa geldim. Gerçekten çok memnunuz. Büfelerde 150 lira, burada 40 lira. Gerçekten çok iyi. Bu hizmetin her yerde olmasını isteriz” dedi.

“Daha uyguna yemek yemeyi biz de hak ediyoruz”

Şişli Belediyesine Kent Lokantası için teşekkür eden Mehmet Cebeci ise, “Şişli Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Hayat pahalılığından dolayı yetişemiyoruz. Şişli Belediyesi’ne buraya getirdiği ve bizle buluşturduğu için tekrardan teşekkür ederiz. Daha uyguna yemek yemeyi biz de hak ediyoruz” diye konuştu.