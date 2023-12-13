Overwatch’ı çalıştırabilir miyim?

Oyun PC’nizin Overwatch’ı çalıştırıp çalıştıramayacağını anlamak için lütfen aşağıdaki minimum ve gerekli sistem gereksinimlerini kontrol edin. Ayrıca oyun bilgisayarınızın hangi özelliklere sahip olduğunu da bilmeniz gerekir, bunu bulmak için lütfen buradan sistem teknik özellikleri kılavuzumuza bakın.

Şu anda sistem özelliklerinizi analiz edebilecek ve anında sağlayabilecek bir yazılım parçası oluşturuyoruz, bu yüzden bu alanı izleyin.

Overwatch Oyun Detayları

Overwatch, Mayıs 2016’da Xbox One, Playstation 4 ve PC için başlatılan ve Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan, ekip tabanlı çok oyunculu bir FPS’dir. Her biri benzersiz bir oyun tarzına sahip 30’dan fazla kahraman arasından seçim yapabileceğiniz oyuncular, kontrol noktalarını korumak ve savunmak için sınırlı bir süre içinde harita üzerindeki yüklere eşlik eder. Overwatch’ın piyasaya sürülmesinden bu yana, Blizzard çok sayıda ek karakter, harita ve oyun modunu ücretsiz olarak tanıttı.

Overwatch Minimum Gereksinimleri

CPU: Intel Core i3 veya AMD Phenom X3 8650

Intel Core i3 veya AMD Phenom X3 8650 RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM SERBEST DİSK ALANI: 30GB Boş Alan

30GB Boş Alan VİDEO GRAFİK KARTI: NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 4850 / Intel HD

NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 4850 / Intel HD Graphics 4400

İşletim Sistemi: Windows 7, 8 veya Windows 10 64-bit

Windows 7, 8 veya Windows 10 64-bit Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 768 minimum

Overwatch Önerilen Gereksinimleri

CPU: Intel Core i5 veya AMD Phenom II X3 veya daha iyisi

Intel Core i5 veya AMD Phenom II X3 veya daha iyisi RAM: 6 GB RAM

6 GB RAM Serbest DİSK ALANI: 30GB Boş Alan

30GB Boş Alan VİDEO GRAFİK KARTI: nVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7950 veya daha iyisi

nVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7950 veya daha iyisi İşletim Sistemi: Windows 7, 8 veya Windows 10 64-bit

Windows 7, 8 veya Windows 10 64-bit Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 768 minimum

Optimal Donanım Önerileri

Battle Royal türü oyunlar dışında, Overwatch şu anda mevcut olan en popüler FPS oyunlarından biridir. Ve Blizzard hala sürekli olarak yeni içerik sunuyor. Sistem gereksinimleri söz konusu olduğunda, Overwatch nispeten düşüktür. Odak noktası GPU üzerindedir ve Intel HD 4400 grafikleri gibi entegre grafiklerin oyunu çalıştırabildiğini vurgulayan minimum gereksinimlerle çoğu insanın endişelenmesine gerek kalmaz. Bununla birlikte, oyunu rekabetçi bir şekilde ve sorunsuz bir FPS’de oynamaya kıyasla en temel ayarlarda çalıştırmak çok farklı. Ayrıca, yeterli HD alanınız olduğundan emin olun. 30 GB kulağa pek hoş gelmese de, benim gibi bir oyuncu için, birkaç oyun yükledikten sonra, bu HD alanı kısa sürede yenir!

Hangi Oyun Bilgisayarını Öneriyoruz?

Oyun bilgisayarınızı Overwatch’ı çalıştıracak şekilde oluşturmak veya yükseltmek istiyorsanız, aşağıdaki özellikleri öneriyoruz:

İşlemci: AMD APU (2400G / 3400G)

RAM: 8GB DDR4 3200Mhz +

GPU: Ryzen APU’dan entegre GPU

Entegre Vega 8 veya Vega 11 grafiklerine sahip AMD Ryzen APU, bu oyunu idare edebilecek kapasitededir. Bunu 3200Mhz veya daha fazla hızda çalışan 8GB DDR4 RAM ve 2.5 “SSD ile birleştirirseniz, oyunu 1080P’de sorunsuz ve 70+ FPS ile kolayca çalıştırabilirsiniz.