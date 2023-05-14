Kocaeli’de özel bireyler, ’Engelsiz Taksi’ hizmetiyle oy kullanma merkezlerine götürülüyor. Bu hizmetten memnun kalan özel bireyler, asansörlü araçlar ve yanlarında görevli olarak bulunan yardımcılarla vatandaşlık görevini yerine getiriyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kocaeli’de engelli vatandaşlara yönelik özel bir hizmet uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle "engelsiz taksi" adı verilen özel bireyler için tasarlanmış araçlar gün boyu çalışacak. Kent genelindeki özel bireyler, bu araçlarla oy kullanacakları okula götürülüyor. Gündoğdu’da bulunan Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde bulunan 64 özel bireyden 20 tanesi de engelsiz taksiyi kullanarak oy kullanmaya götürüldü. Kent genelinde ise yaklaşık 200 özel birey, bu araçlardan faydalanarak oy kullanmaya gidecek.

"Engellilere karşı hizmette sınır yok"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait engelsiz taksi hizmetinde görev yapan Mehmet Yeşilyurt, "Yaklaşık 7-8 aydan beri engelsiz takside hizmet veriyorum. Engelli kardeşlerimize hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Onları oy kullanmaya götürüp tekrar buraya getireceğiz inşallah. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 yılından beri bu hizmeti var. Engellilere karşı hizmette sınırı yok. Nereye, hangi saatte istiyorlarsa o saatte istedikleri yere gidip gelebiliyorlar" dedi.

"Vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum"

Engelsiz taksiden faydalanarak oy kullanmaya giden Murat Uğral, "Bu hizmetten uzun süredir faydalanıyoruz. Spora gidiyorum, bocce takımımız var. Genellikle aynı arabaları kullanıyoruz. Haftanın 3-4 günü mutlaka kullanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin bu araçlarıyla çarşıya da gidip geliyoruz. Bugün de oy kullanacağız. Vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.