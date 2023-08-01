Bursa’da hırsızlık şüphelisi bir kişi yürüdüğü esnada yol kenarında duran çöp kovasına bir süre bakıp içini boşalttı. Ardından kovayı alan kişi kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çelebi Mehmet Mahallesi üzerinde yolda yürüyen hırsızlık şüphelisi kişi, yol kenarında çöp kovası gördü. Bir süre çöp kovasına dalan kişi, kovanın içindeki çöpleri içinden alıp dışarıya bıraktı. Daha sonra kovayı alarak kayıplara karıştı. Kimsenin anlam veremediği hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.