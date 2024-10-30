"Hayat Devam Ediyor" dizisindeki "çocuk gelin" rolüyle akıllarda yer eden Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmişti. Evliliğinin ardından Amerika'da yaşamaya başlayan Miraloğlu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

Bu süreçte evliliğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılan ünlü oyuncu, son zamanlarda kimlik ve belgelerinin çalındığını, ayrıca ABD'de rehin tutulduğunu iddia etti. Sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda, "Kimliklerim çalındı ve Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alarak özgürlüğüme kavuşmak istiyorum," şeklinde açıklamalarda bulundu. Miraloğlu’nun durumu, takipçileri arasında büyük ilgi ve merak uyandırdı.