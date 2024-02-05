Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanlığı’na Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar yeniden seçildi.

Türkiye’nin önde gelen 40 e-ticaret kuruluşunun üye olduğu TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi, üçüncü dönem çalışmalarına başladı. TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleşen seçimlerde, TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanlığı’na Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar yeniden seçildi. Başkan Yardımcılığı görevine ise Yemeksepeti Kamu İlişkileri ve Kamu Politikaları Direktörü Senem Aslan Yavaş seçildi.

“Ülkemizi dijital ekonomide ileriye taşıyacak çalışmalar yapacağız”

TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanlığı’na bir kez daha seçilen Ozan Acar, ülkemizde son dönemde sadece e-ticaretin değil e-ihracatın da büyük ivme kazandığını belirtti. Acar, şu ifadeleri kullandı: “E-ticaret sektörü en yüksek potansiyele sahip sektörlerin başında geliyor. Bu potansiyeli değerlendirebilmek için yapılması gereken pek çok iş var. Meclisimizin yeni döneminde bu bilinçle çalışacağız. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve Birliğimizin desteğini alarak, her biri çok değerli olan üyelerimizle ülkemizi dijital ekonomide ileriye taşıyacak faaliyetler gerçekleştireceğiz.”