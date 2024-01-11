Bursaspor’la olan sözleşmesini fesheden Ozan İsmail Koç, yeşil-beyazlı takıma veda etti. Genç futbolcu, “Hakkınızı helal edin” dedi.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Bursaspor’da yaprak dökümü başladı. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Ozan İsmail Koç, takıma veda etti. Alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Ozan İsmail, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Doğduğum, büyüdüğüm ve uğruna yıllarca ter, gözyaşı döktüğüm, her Bursalı çocuğun hayali olan yeşil beyazlı kulübün 11 yaşında altyapısına adım atarak 7 yıl kaptanlık yapıp A takımına yükseldiğim, beraber gerek başarılar gerek üzüntüler yaşadığım takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.”