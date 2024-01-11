Çocukların özellikle yarıyıl tatilinde dijital aktivitelere daha fazla zaman ayırdığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cihan Büyükavşar, çocukların düzenli aralıklarla 20 dakikada bir 20 saniye en az 6 metre uzağa bakarak gözlerini dinlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşması, sunduğu birçok avantaja rağmen göz sağlığını olumsuz etkileyen sorunları da beraberinde getiriyor. Yaklaşan yarıyıl tatilinde çocukların televizyon, tablet ve bilgisayarlarla daha çok vakit geçirmesinin dijital göz yorgunluğuna sebep olabileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cihan Büyükavşar, ebeveynlere çocuklarının göz sağlığını korumaları için önerilerde bulundu. Uzun süre ekran karşısında oyun oynamak veya ders çalışmanın dijital göz yorgunluğuna yol açabildiğine dikkat çeken Op. Dr. Büyükavşar, “Gözlerin aşırı derecede zorlanması sonucunda ortaya çıkan bu sorun, göz kuruluğu, baş ağrısı, bulanık görme ve odaklanma zorluğu gibi belirtilerle kendini gösterir. Çocuklar, özellikle yarıyıl tatilinde dijital aktivitelere daha fazla zaman ayırarak bu sorunla karşılaşabilirler. Ebeveynlerin çocuklarına dijital cihazların doğru kullanımını öğretmeleri ve ekran sürelerini sınırlamaları önemlidir. Ayrıca uzun süre bilgisayarla çalışan çocukların düzenli aralıklarla mola vermeleri ve 20 dakikada bir 20 saniye en az 6 metre uzağa bakarak gözlerini dinlendirmeleri gerekir. Doğru oturuş pozisyonu ve uygun aydınlatma da göz sağlığını olumlu yönde etkileyebilir” dedi.

"6 yaş ve sonrasında ekran süresi 2 saati aşmamalı"

Yarıyıl tatilinin çocuklar için bir dinlenme fırsatı olması gerektiğini belirten Op. Dr. Cihan Büyükavşar, şöyle devam etti:

“Bu sürede dijital göz yorgunluğuna dikkat edilmesi, çocukların göz sağlığını korumak için atılacak önemli bir adımdır. Ebeveynler, çocuklarına bu konuda farkındalık ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak üzere rehberlik etmeli. Dijital göz yorgunluğu, artık modern yaşamın bir gerçeği ancak bilinçli kullanım, düzenli molalar ve göz sağlığına yönelik basit önlemlerle bu sorunun etkileri azaltılabilir. Yarıyıl tatili, çocukların enerjilerini toplamaları için bir fırsattır. Bu süreci göz sağlıklarını koruyarak daha bilinçli bir şekilde değerlendirmeleri önemlidir. Pediatristler, çocuk psikiyatristleri ve göz hekimleri tarafından çocuğun yaşına ve gelişim seviyesine bağlı olarak belirlenen ekran süreleri değişiklik gösterir. Her çocuk bireysel ihtiyaçlara sahip olduğu için ailelerin çocuklarının özel durumlarına uygun olarak ekran sürelerini düzenlemeleri gerekir.”

2 yaşın altındaki çocukların ekrandan uzak tutulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükavşar, “2-3 yaş televizyon dahil 30 dakika, 4-5 yaş 1 saat, 6 yaş ve sonrası ise 2 saati geçmeyecek şekilde ekran sınırlaması yapılması önerilmektedir. 2 yaşın altında da görüntülü görüşme yapılabilir. Unutulmaması gereken, bu önerilerin genel rehberler olduğu ve her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre ayarlanması gerektiğidir. Ebeveynler, çocuklarının ekran kullanımını dengelemek ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek için açık iletişim kurmalı ve onların ihtiyaçlarına dikkat etmelidir” diye konuştu.