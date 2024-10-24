Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’ni ziyaret etti.ANKARA (İGFA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nden seslendi.

Şehitliklerin Türk Milletinin Anadolu üzerindeki kapı senetleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özdağ, "Görüyoruz ki bazıları Abdullah Öcalan'la birlikte Türkiye Cumhuriyeti haritası üzerinde ameliyat yapmayı düşünüyorlar. Buradan onlara sesleniyoruz ve uyarıyoruz: Aklınızdan dahi geçirmeyin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Türk Milletine bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk Milleti sonsuza kadar savunma kararlılığı içindedir. Bizi başkalarıyla hiç karıştırmayın. Türk Milleti bu coğrafyada bağımsız, onurlu yaşamak uğruna yeni şehitler vermeye, yeni gaziler vermeye, yeni şehitlikler oluşturmaya kararlıdır. Eğer böyle bir saldırı gelirse iç ve dış düşmanlara karşı millet aynı azim ve kararlılıkla mücadele edecektir. Buradan tekrar Öcalan'la birlikte siyaset yapma ve Anadolu üzerinde ameliyat yapma hevesinde olan siyasi kadroları uyarıyoruz" diye konuştu.

"Bir daha açılım saçılım rezaleti istemiyoruz" diyen Prof. Dr. Özdağ, "Bir daha ilçelerimizi geri almak için terör örgütünden jandarma ve polis özel harekatçılarımızın şehit olmasını, gazi olmasını istemiyoruz. Terörün elebaşlarının Kandil'de, Suriye'de, bulundukları yerde imhası doğrultusunda bir siyasetin, savunma siyasetinin izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve Abdullah Öcalan da kendisini İmralı'da ölmeye alıştırmalıdır." dedi.