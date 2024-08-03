Saadet Partisi bugün 81 ilde Filistin direnişinin lideri İsmail Haniye için meydanlara inecek. İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız bir açıklama yaparak Bursa'da gerçekleştirilecek program için İnegöl'den otobüs kaldırılacağını belirtip tüm vatandaşları davet etti.



İSLAM DÜNYASI AYAĞA KALKTI

İsrail’in Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’yi İran’ın Başkenti Tahran’da hava saldırı ile öldürmesi Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, İslam Dünyası ayağa kalktı. Türkiye dahil olmak üzere birçok İslam ülkesinde öldürülen Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı ve İsrail’in saldırılarını protesto etmek amacıyla 81 ilin farklı yerlerinde toplantılar gerçekleştirildi.



SAADET İNEGÖL'DEN ÇAĞRI

Haniye’nin öldürülmesini anmak ve İsrail’in saldırılarını kınamak amacıyla Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı da çağrı yaptı. Saadet Partisi Genel Merkezi Tarafından düzenlenen organizasyonla bugün 81 ilde vatandaşlar "Şehitlere rahmet, zalimlere lanet" demek için meydanlara inecek. İnegöl'den otobüs kaldırılarak Bursa'daki programa katılım sağlanacak.

ŞEHİT HANİYE'NİN MİRASINA SAHİP ÇIKIP VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Bursa'da yapılacak protestonun Kent Meydanında gerçekleştirileceğini belirten Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, "Bugün bütün teşkilatlarımızla, bütün milli görüşçü kuruluşlarımızla meydanlarda olacağız. Filistin direnişinin lideri Şehit İsmail Haniye'nin Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek çağrısına karşılık vermiş olacağız. Bu bizim için vasiyettir ve bir görevdir. Sesimizi daha yüksek, tavrımızı daha net ortaya koyacağız. Batıla karşı duran ve gönlü Filistinli Müslüman kardeşlerimiz için atan her İnegöllü vatandaşımızı da Bursa Kent Meydanına davet ediyorum. 16.00'da İnegöl İlçe Teşkilatımızın önünden otobüs kaldırılacaktır." dedi.