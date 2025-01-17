Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez en iyi radyo programcılarının ödüllendirileceği Radyonun Yıldızları Ödül Töreni, “Radyo Vefadır” temasıyla ustalara “Onur Ödülü” takdim edecek. Radyonun Yıldızları’nda “Onur Ödülleri” bu yıl müzisyen, söz yazarı ve bestekâr Özdemir Erdoğan ile TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Gültekin’e takdim edecek.

Ömür boyu başarı ödülleri sahiplerini bulacak

Ömür boyu başarı ödülleri ise Gül Öner, Serdar Gökalp, Ömer Çelik, Selda Çalcı, 05 Mustafa, Mine Ayman, Emrah Binici, Kezban Yaşamul, Rıza Esendemir, Fatih Uslu, Abdülbaki Kömür ve Alemdar Kapucu’ya verilecek.

Radyonun Yıldızları’nda 21 kategoride geçtiğimiz yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları ve ses sanatçıları halk oylamasıyla dinleyicilerin oylamasına sunuluyor. Oylamalar, 31 Ocak’a kadar radyonunyildizlari.net internet adresi üzerinden yapılabiliyor.