Gölcük’te açılan Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi Köyü’nde özel bireyler günlük yaşam becerileri ve hayatta kalmanın formülünü öğrenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, +1 Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle, Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi Köyü’nün açılışı gerçekleşti. Gölcük Nüzhetiye Mahallesinde (Döşeme Köyü) hayata geçen merkezin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer, özel gereksinimli bireylerle aileleri katıldı. Büyükşehir ortaklığıyla hazırlanan proje, bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesini anlatan ‘Buğday Tanesi’ filminden esinlenerek ortaya çıktı. Mucizenin ve yeniden doğuşun simgesi olması planlanan Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi Köyü’nde, down sendromlu bireylere yönelik günlük yaşam becerileri, çamaşır katlayabilme, yemek ve ütü yapabilme, öz bakım, müzik, halk oyunları gibi daha pek çok konuda eğitim verilerek hayata tutunmalarıyla yeni mucizeler ortaya çıkacak.

Özel bireyler buğday unu öğütecek

Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile açılan Gölcük Nüzhetiye Mahallesinde (Döşeme Köyü) bulunan 120 öğrenci kapasitesine sahip merkezde kütüphane, dinlenme alanı, 2 grup eğitim sınıfı, uygulama evi, 6 bireysel eğitim sınıfı, 6 metrekare sera ve aromatik bitkilerin ekimine uygun halen getirilen 2 dönüm bahçe yer alıyor. Ayrıca özel gereksinimli bireylere ve ebeveynlerine yönelik II. Abdülhamit Han’ın Baş Mabeyincisi Hacı Ali Paşa tarafından yaptırılan Nüzhetiye Hacı Ali Paşa Cami içerisinde değerler eğitimleri verilmesi planlandı. Öğrencilere hizmet verecek merkezin içerisinde yer olan su değirmeninde mısır unu, buğday unu öğütme işlemi yaptırılacak. Buğday Tanesi Eğitim Merkezi Köyü’ne gelen bireylerin ruhsal destek hizmeti yanında günlük spor hareketlerini yapabilecekleri alan da bulunuyor. Ayrıca öğrencilere iki öğün yemek verilecek.

"Yeter ki inanalım"

"Hayalleri gerçekleştirmek için yola çıkarsanız, o hayaller gerçek olur’’ diyerek ideallerin peşinden koşulması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Dünyayı güzelleştiren insanlar bir idealin, güzelliğin peşinden koşmalı. Hacı Bayram Veli Hazretleri bir sözünde, ‘İnsanın gönlünde ne varsa şehre onu yansıtır. Gönlü taşlı olanın şehri taş, gönlünde aşk olanın şehri gülistan olur’ diyor. Güzel insanlar şehri güzelleştiriyor. Milletvekilimiz Serkan Bayram’ın kitabında yazdığı şu cümleyi size söylemek istiyorum, ‘Düştüğünde değil vazgeçtiğinde kaybedersin’ diye çok güzel bir ifadesi var. Yeter ki inanalım, çok güzel işler yaparız ve şehrimiz her gün daha güzel olur. Önemli olan hoş bir seda bırakmak” dedi.

Ayrıca Başkan Büyükakın, köyde bulunan tarihi caminin restore edilmesi talimatını da verdi.

Engelli ve Yaşlı Refahı Bakanlığı’nı kuracak ve dünyada bir ilk olacağız"

Bebekken başına gelen acı olay sonrasında hayata tutunan Milletvekili Serkan Bayram, "Engelliler öğretmen olamazken öğretmen, hakim olmazken hakim oldu. İnşallah kaymakamlıkla da yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Engelliler kaymakam da olacak. Türkiye yüzyılında engelli valimizi, büyükelçimizi, bakanımızı göreceğimiz bir yüzyıl olacaktır. Engelli ve Yaşlı Refahı Bakanlığı’nı Türkiye’ye kuracak ve dünyada bir ilk olacağız" diye konuştu.