Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde çalıştığı işyerinde eski eşinin bıçaklı saldırısı sonrası kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanarak, ölümden dönen Elif Gedik (34), yaşadığı o dehşet anlarını, İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Elif Gedik, eski eşinin çalan telefonuna bakması sonucu elinden kurtulduğunu belirterek, “Allah beni çocuklarıma bağışladı” dedi. Eski eşi Elif Gedik’i bıçakla yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Halil Karabıyık (34), dün savcılığın itirazı sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eşinin tutuklanarak cezaevinde gönderilmesine çok sevindiğini belirten Elif Gedik, “Yakalandığı ve tutuklandığı için çok sevindim” diye konuştu.

Bozcaada ilçesinde ailesiyle birlikte biri 11 ve diğer 17 yaşında kız ve erkek çocuğuyla yaşayan Elif Gedik, 10 yıllık evli kaldığı hurdacılık yapan ve bir çok suç kaydı bulunan Halil Karabıyık’tan 2019 yılında şiddet ve baskı nedeniyle boşandı. Eski eşi Halil Karabıyık ise peşini bırakmadı. Evlilik süresi ve boşandıktan sonra da bir çok kez şiddete maruz kaldı. Son olarak 2 Eylül Cumartesi günü ise çalıştığı işyerinde eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ölümden döndü. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte ailesinin yanında yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eski eşinin çalıştığı işyerine gelmesi sonucu bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan ve ölümden dönen Elif Gedik, İhlas Haber Ajansı’na yaşadığı o dehşet anlarına ait özel açıklamalarda bulundu.

2 Eylül Cumartesi günü Halil Karabıyık, saat 18.15 sıralarında Geyikli-Bozcaada feribotundan indikten sonra eski eşi Elif Gedik’in çalıştığı plaj malzemeleri satan işyerine gelerek, bıçakla saldırdı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan Elif Gedik, çalıştığı işyerinin karşısındaki markete kaçarak, canını zor kurtardı. Ölümden dönen Elif Gedik, yaşadığı o dehşet anları İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

Saldırı olayı yaşanmadan önce çalıştığı işyerinde olduğunu belirten Elif Gedik, “Saat 18.00 vapuruyla karşıya geçiyor. Yanında yaşı küçük olan birini alıp, ona adaya gidiyoruz gezmeye, çocukları dönüp geri geleceğiz. O şekilde geliyor. Önce oğlumu buluyor. Oğlumu zorla alıyor. Oğlum anlıyor ve sesini çıkaramıyor. Kimseden yardım isteyemiyor. Beni annene götür diyor. Çocukta babasının bana zarar vereceğini nereden bilsin. Karşıdan geldiğini gördüm. Bir eli cebindeydi. Cebinde de her zaman bıçak, silah, yaralayıcı aleti her zaman taşıyor. Gelir gelmez, hemen gidiyoruz, konuşacaklarım var dedi. Zaten orada bir tane vurdu. Ben konuşurken, yanımdan da ayrılmıyor. Ya beni kaçıracak, yada orada beni vuracak. Bende bıçağı gördüm. Onun telefonu çaldı. O telefona bakarken, ben direk markete doğru koştum. Koşunca beni yakaladı. Market kapısında beni bıçakladı. Kendimi savundum ama diğer insanlarda yardım istemiştim, bağırmıştım. Tuttular onu, daha ambulans geldi. Hastaneye kaldırıldım. Olay bu şekilde oldu” dedi.

Bu yaşanan olay öncesi ve evlilikleri süresince de, boşandıktan sonrada her zaman şiddet olaylarının yaşandığını ifade eden Elif Gedik, “Şiddet olayını geçtim. Yaralama olayları da oluyor kendisinin, sırf bana karşı yapmıyor. Başka yerlerden de bir sürü suç kaydı var. Silahla, bıçakla yaralama var. Onu da geçtim. Çocuklarım ve benim can güvenliğim yok. Bu insan tehlikeli biri olduğu için mahkeme çocukları bana vermişti. Görüş günü vardı, hiçbir şeyine karışmıyorduk ama beni hiç rahat bırakmadı. Taburcu olduktan sonra Adliyeye giderek Aile Mahkemesine uzaklaştırma dilekçesi verdim. Çocuklarım ve benim için can güvenliğimiz yok diye. Onun dışında emniyete ifademi vereceğim. İfade verdikten sonra savcılığa gideceğim. Hem serbest kalma kararına itiraz edeceğim. Hem de tekrardan şikayetçi olacağım” diye konuştu.

Bıçakla yaralama olayı sonrası kaburga kemiğinin kırık olduğunu, karaciğerinin hasar gördüğünü de kaydeden Elif Gedik, “Yürümekte güçlük çekiyorum. 4-5 aylık tedavi sürecim var. Çok ağır ilaçlar verdiler. O şekilde oturup, kalkabiliyorum, hareket edebiliyorum. Çocuklarıma da zarar veriyor. Oğlumu dövüyor. Eve kapatıyor. Defalarca okulundan kaçırdı. Geçen kış ondan çekmediğimiz kalmadı. Can güvenliğimden endişeliyim. Kendim için değil, sırf çocuklarına da acımıyor. Defalarca kapımıza dayandı. Kapımızı, camımızı kırdı. Beni yaraladı. Boşanmadan önce de beni zaten bıçakla yaralamıştı. Bir ay yürüyememiştim. Kafamda dikiş var. Biz bu adamdan yıllardan beri şiddet görüyoruz. Ben sade bir vatandaşım kimseye zararı olmayan, çocuklarına bakan bir vatandaşım. Ama bu adam benim hayatımı da etkiledi. Ben bundan sonra hiçbir yerde çalışamayacağım. Çocuklarım korkarak okula gidiyorlar. Tamam bu saldırıyı ucuz atlattım, Allah beni çocuklarıma bağışladı” şeklinde konuştu.

Tutuklandı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 2 Eylül Cumartesi günü eski eşi Elif Gedik’i bıçakla yaraladıktan sonra Ezine Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Halil Karabıyık, dün savcılığın itirazı sonrası Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlı Halil Karabıyık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanmasına çok sevindim

Eski eşinin tutuklanarak cezaevinde gönderilmesine çok sevindiğini belirten Elif Gedik, “Yakalandığı ve tutuklandığı için çok sevindim. O dışarıda serbest iken, ben ve çocuklarım serbest değildim. Rahatça gezemiyordum, yaşayamıyordum, çocuğumu artık okula yollamaya korkacaktım. Tutuklandığı için çok sevinçliyim. İnşallah hak ettiği cezayı alır. Beni tanıyan, tanımayan herkese, kadınlarımıza, kadın platformlarına, basına ve sosyal medyaya teşekkür ediyorum. Sesimi her yere duyurdular. Herkesten Allah razı olsun. Buda bir örnek olsun. Kadınlar böyle konularda kaçsın, yardım istesin, sesinizi her yere duyurun. Ama korkup kaçmayın ki sizde canınızdan olmayın. Bu şekilde bir sürü örnek var. Emine Bulut’un başına gelenler. Bunun haricinde bir sürü kadının başına neler geldi. Bende böyle bir olay yaşamayı istemezdim ama böyle kötü insanların tutuklanarak cezaevine girmesi bir nebze de olsa içimi soğuttu” dedi.