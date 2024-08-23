Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında eğitim danışmanlığı iş birliği yapıldı. İş birliği, kurumsal değerlerin yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında ‘Akreditasyon ve Danışmanlık’ iş birliği yapıldı. İş birliği, kurumsal değerlerin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinliğe, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve ELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin katıldı. Toplantının açılış konuşmalarının ardından Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında eğitim danışmanlığı alanında imza töreni gerçekleşti. Ayrıca toplantıda, kurumsal eğitim danışmanlığının nasıl uygulanacağı, bu hizmetin öğrencilere kazandıracaklarına ilişkin bilgiler verildi.

Eler Eğitim Vakfı (ELEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin, derneğin özellikle dezavantajlı bölgelere eğitim fırsatı sunmasının çok değerli bulduğunu söyledi. Şahin, TED’in sağladığı rehberlik ve akreditasyon hizmetlerinin, kendilerinin eğitim anlayışını ve uygulamalarını daha da ileriye taşıyacağını belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası ile kurulan derneğin çatısı altında olmaktan onur duyuyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte hem bu süreci birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz hem de TED ailesi ile eğitime muhtaç olan öğrencilere ne kadar ve ne verebilirsek bunun planlamasını yaparak gücümüze güç katacağız” dedi.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise "Bugün yaptığımız danışmanlık hizmetleri gibi çalışmalarla okulların eğitim kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Binlerce yoksul, yetim ve depremzede öğrencimize burslar veriyoruz. Ülkenin eğitim standartlarını değiştirmek için sivil toplum çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şu an Türkiye’de veriye dayalı çalışma yapan en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bu danışmanlık hizmetiyle okullardaki öğretmen yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerin geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesini ve eğitim süreçlerini tasarlayabilmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerin yetkinlik alanlarını ve becerilerini genişletecek süreçleri hazırlıyoruz. Danışmanlık verdiğimiz okullarda 32 başlıkta analizler yaparak, gelişme süreçleri belirleyip bu süreçleri ayarlıyoruz. Öğrencileri sınav baskılarından çıkararak, çocuklarımızın daha mutlu olacağına inanıyoruz. Bu iş birliği ile Elev Okulları’ndaki öğrencilerin eğitim kalitesini yükselterek, onların daha mutlu olmalarını sağlayacağız" diye konuştu.