Bursa İznik’te beyaz eşya mağazası bulunan Öznur Kurt, evinde 2 çocuğunun annesi, 6 kişiyi istihdam ettiği iş yerinde patron, tarlada ise çiftçilik yaparak kadınlara örnek oluyor. Traktörle tarlayı süren, dalından topladığı kirazları ihracata gönderen Kurt, mağazasında sırtına aldığı beyaz eşyaları taşıyarak servis aracına kadar götürüyor.

Çiftçi bir ailede tarım işlerine yardım ederek büyüyen 43 yaşındaki Öznur Kurt, İznik’te aldığı lise eğitiminden sonra çalışma hayatına başladı. Çocuk gelişimi eğitimi alıp anaokulunda bir süre stajyer öğretmenlik yapan Kurt, daha sonra çalışmaya başladığı beyaz eşya servisinde yöneticiliğe kadar yükseldi.

Anne, çiftçi, patron

2003 yılında dünya evine giren Kurt, bu sürede yaşlanan çiftçi anne ve babasına tarla işlerinde yardımcı olmayı sürdürdü. Biri 8, diğeri 13 olmak üzere 2 çocuk annesi olan Öznur Kurt, geçen yıl İznik’te beyaz eşya mağazası açtı. Kısa sürede işlerini büyütüp 6 kişiyi istihdam eden Kurt, evinde 2 çocuğunun her türlü ihtiyacını karşılayan anne, ailesine ait tarlada hafta sonları çiftçi, iş yerinde de patron olarak kadınların her işi başarıyla yapabileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Sabah erken saatlerde tarlaya giden traktörün direksiyonuna geçen Kurt, dalından topladığı kirazları kimi zaman müşterilerine ikram ediyor, kimi zaman da ihracata sevk edilmek üzere tüccara teslim ediyor.

Tarlada şalvarlı, işyerinde takım elbise ile müşterilerini karşılayan Öznur Kurt, "Yaklaşık 6 yıl kadar bir beyaz eşya servisinde çalıştım. Beyaz eşyanın her özelliğini öğrendikten sonra mağaza açtım. Çok kısa zamanda insanlar beni sevdiler. Bu sayede çevre il ve ilçelere satış yapmaya başladım. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. Her şey çocuklarımız için. Eşim devlet memuru, işe erken gitmesi gerekiyor. Güne saat 06.00’da başlıyorum. Çocuklarıma kahvaltılarını hazırlıyorum, oyunlar oynuyoruz. Aynı zamanda okul aile birliğinde yöneticiyim. Okuldaki tüm öğrencilerin de ihtiyaçlarına kendi çocuklarım gibi koşturuyorum. Hem toprakla uğraşıp hem ticaret ve ev hali zor oluyor ancak yetişmeye çalışıyorum" diye konuştu.