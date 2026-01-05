Sakarya'da Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen seminerde bir araya gelen özel gereksinimli bireylerin aileleri, Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'den sağlıklı ve etkili iletişimin temel taşları hakkında bilgi aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince organize edilen seminerde, sağlıklı iletişim kurma yolları, empati geliştirme, bireyler arası sınır koyma ve duyguların doğru ifade edilmesi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, özellikle özel gereksinimli bireye sahip ailelerde sağlıklı iletişimin aile bütünlüğü üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Erişilebilirlik odaklı yürütülen seminerde, işitme engelli bir katılımcı için özel çalışma yapıldı. Seminere katılan işitme engelli bir baba, işaret dili tercümanı eşliğinde programı takip etti. Uzmanın anlatımları anlık olarak işaret diline çevrilerek, engelli bireyin eğitim sürecine aktif katılımı sağlandı. Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla program sona erdi.