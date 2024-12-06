Bilecik Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nden hizmet alan özel gereksinimli çocuklar antrenmana çıkarak ağabeyleriyle maç yaptılar.

Bilecik 1. Amatör Lig’in flaş takımlarından biri olan Bilecik Gençler Birliği Spor Kulübü’nün sentetik sahada dün akşamki antrenmanının özel konukları vardı. Özel bireyle profesyonel futbolcularla birlikte antrenman yaparak sporun birleştirici gücünü ve engelleri aşma azmini vurguladı.

Antrenman boyunca büyük bir uyum ve motivasyon sergileyen engelli bireyler, sporun fiziksel ve psikolojik faydalarını deneyimlediler. Etkinliğe katılan özel gereksinimli çocuklar futbolun sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda toplumda eşitlik ve empatiyi artıran bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilecik Gençler Birliği Spor Kulübü futbolcuları, engelli bireylerle birlikte antreman yapmanın büyük bir anlam taşıdığını belirterek, farkındalık oluşturan bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Etkinlik, engellilerin spor aracılığıyla toplumsal yaşamda daha fazla yer edinmelerine yönelik önemli bir adım oldu.