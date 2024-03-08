Bilecik Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikler kapsamında özel gereksinimli kadın çalışan, iş yerine tandem bisikletle götürüldü.

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal ve ekonomik hayattadaki yerine dikkat çekildi. Aynı zamanda her türlü engelin aşılabildiği mesajlarının verildiği etkinlik kapsamında, Bilecik Belediyesi işletmesi olan +1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, evinden alınarak iş yerine ulaşımı sağlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılanan bisikletliler daha sonra +1 Mutluluk Kafe’de çay içti.

Tandem bisikletle işyerine ulaşan Nurcan Söğüt, gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirtti.