Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kursiyerlere kumar bağımlılığı ve çocuk yetiştirme eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimler kapsamında, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı (TBM) çerçevesinde Kumar Bağımlılığı, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında ise Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular başlıklarında bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen eğitimlerde, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak güncel yaklaşımlar ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Toplumun her kesimine yönelik farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kumar bağımlılığıyla mücadele ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi noktasında ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Bu kapsamda eğitim faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.