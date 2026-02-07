Bilecik'te narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.