Bilecik'te hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Avcı Projesi' kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyü mevkiinde yapılan faaliyet sırasında, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fuat Ç. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.