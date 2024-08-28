CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde başörtüsü nedeniyle görev alamayan diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefonla görüştü. 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak kongrede görev almak için başvuran Çiçek’in başvurusunun reddedilmesi üzerine Özel, bu durumu kabul edilemez bulduğunu ve yaşanan ayrımcılık karşısında üzüntü duyduğunu ifade etti.

Özel, “Öğrencilik yıllarımda da her zaman bu tür ayrımcılıklara karşı durdum. Ancak 30 yıl geçmesine rağmen hâlâ benzer olayların yaşanması büyük üzüntü verici. Umarım bu olay, küçük ve olumsuz bir anı olarak kalır ve tekrarlanmaz” dedi.

Ayrıca Özel, Dilara Çiçek’i CHP’nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül’de düzenlenecek etkinliklere davet etti.