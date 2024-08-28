Tekirdağ’da evi çıkan yangında kullanılamayacak hale gelen yaşlı kadına Süleymanpaşa Belediyesi sahip çıktı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’ın talimatıyla evinde tek başına yaşayan ve yangında evi tamamen yanan yaşlı kadın için derhal harekete geçen belediye ekipleri, bir kısmı yıkılan evi ortadan kaldırdı.

Evin olduğu alana beton atıp altyapı bağlantılarını hazırlayan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, prefabrik evi alana yerleştirerek yaşlı kadının mağduriyetini giderdi.

“Süleymanpaşa’da yaşayan her bir vatandaşımız bizim için çok değerli”

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Bir insanın evini, yuvasını kaybetmesi, evsiz kalması çok kötü bir durum. Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için harekete geçtik. Süleymanpaşa’da yaşayan her bir vatandaşımız bizim için çok değerli. Bir nebze olsun acısına merhem olabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.