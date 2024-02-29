Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle kente kazandırılan Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açıldı.

Nilüfer’i aynı zamanda bir müzeler kenti yapan Nilüfer Belediyesi, kente bu defa sağlık alanında bir müze kazandırdı. Dr. Ceyhun İrgil’in uzun yıllar süren titiz çalışması sonucu bir araya getirdiği, artık çok nadir bulunabilecek, bazıları 100 yıl önce, bazıları onlarca yıl önce sağlıkta kullanılan malzemelerin yer aldığı Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi görkemli bir törenle açıldı. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel, Zeliha Aksaz Şahbaz, Aylin Nazlıaka, Meryem Gül Çiftçi Binici, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkan Adayı Şükrü Deviren, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, gazeteci Uğur Dündar ve Mine Kırıkkanat ile birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Özel, bazı insanların hayatlarının en kıymetli dönemlerini, toplum yararına adadıklarını belirterek, “Müzecilik herkesin yapacağı bir iş değildir. Ciddi bir adanmışlık ister. Ben Ceyhun İrgil’i 2015 yılında milletvekili olduktan sonra tanıdım. Milletvekilliğini bir dönem yapacağını söyledi ve zamanı geldi, bıraktı. Çalıştığımız 3 yıl boyunca onunla çok şey paylaştık. Bana her zaman katkı sağladı. Onun dostluğunu çok seviyorum. Ceyhun İrgil ve ona katkı sağlayan herkese bu önemli eser için teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in kente bu müzeyi kazandırarak çok önemli bir görev yaptığını belirten Özel, bu dönem yeni aday olan CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir ile el ele burada yer almasından dolayı da tebrik etti. Siyasetin uzun soluklu bir iş olduğunu ifade eden Özel, Başkan Erdem’i işaret ederek, “O, siyasetin sadece makam, mevkii ile yapılmadığının; vatan, insan sevgisiyle yapıldığının fakında. Biz geçmiş dönemde Nilüfer’e ve partimize yaptıklarından dolayı minnettarız. Bundan sonra da omuz omuza, kol kola yürüyeceğiz. Bundan önce yapılan iyi işlerin devamı adayımız Şadi başkan tarafından geliştirilerek, devam edecek” diye konuştu.

Türkiye’de ilk sağlıkçı genel başkan olduğunu da söyleyen Özel, “Tüm meslektaşlarıma ve sağlık çalışanlarına bu eserin yaşatılması adına büyük görev düşüyor. Burası çok kapsamlı bir müze. Bursa benim için çok önemli. Yolumuz düştüğünde tekrar ziyaret etmek isterim. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Kültürel mirasına sahip çıkan ve müzeler kenti olma yolunda ilerleyen Nilüfer’e bugün bir müze daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, bu müzenin Türkiye’nin en kapsamlı Sağlık Müzesi olduğunu vurguladı. Sağlık Müzesi’nin Bursa için yeni bir fikir olmadığını hatırlatan Başkan Erdem, Dr. Ceyhun İrgil’in yıllarca emek vererek oluşturduğu koleksiyonunu yıllar önce başka bir mekanda açtığını ancak o mekanı boşaltmak zorunda kalınca bu kıymetli birikime Nilüfer Belediyesi olarak kucak açtıklarını vurguladı. Başta Dr. Ceyhun İrgil olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Erdem, müzenin oluşturulmasının 3 yıl sürdüğünü söyledi. 3 binin üzerinde orijinal eserin sergilendiğini belirten Erdem, müzeyi gezenlerin adeta zamanda yolculuk yapacaklarını kaydetti. Müzede; antik dönemden günümüze kadar; tıptan diş hekimliğine, eczacılıktan veteriner hekimliğine kadar birçok alanda kullanılan malzemenin sergilendiğini anlatan Başkan Erdem, “Ziyaretçiler burada, insanlığın sağlık alanında nereden nereye geldiğini görmekle kalmayıp, bizim için çok kıymetli tarihi dönemlere dair izler de bulacaklar. Örneğin; Kurtuluş Savaşı döneminden kalan sağlık malzemelerini görecekler. Atatürk’ün 1926 yılında Bursa’da tedavi gördüğü hastane odasında kullandığı eşyalarını görecekler. Bizim için bu müze, aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılına bir saygı duruşu niteliğini taşıyor” diye konuştu. Müzede çeşitli eğitim çalışmalarının da yapılacağını duyuran Başkan Erdem, “Aynı zamanda tıp tarihi araştırmacılarına da hizmet verecek olan müzenin ikinci katını da, yakın bir zamanda Eczacılık Kültürü Müzesi olarak düzenleyip ziyarete açacağız. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin bizi nereden nereye getirdiğini gözler önüne seren bu zaman tüneline herkesi davet ediyoruz” dedi.

Açılışı yapılan müzeyi işaret ederek, buranın 20 yıllık bir mücadele, sabır ve kararlılığın, çabanın eseri olduğunu söyleyen Dr. Ceyhun İrgil de, bu müzenin kurduğu 5. müze olduğunu ve artık kalıcı olacağına inandığını kaydetti. Açılışı yapılan müzenin farklarından bahseden İrgil, “Burası sağlık müzesi ama aynı zamanda Sağlık Cumhuriyeti Müzesi. Burada Atatürk’e ait emsalsiz, tek olan eşyalar var. Bursa’da 1926 yılında tedavi gördüğü bütün eşyaları burada. 100. yıl nedeniyle, milli mücadele dönemine özel önem verildi. Salgınlar bölümü özellikle bu müzede çok detaylı işlendi. Birçok kişi, ‘Ekonomik darlık, zorluk var. Bu müzelere ne ihtiyaç var?’ diyebilir. Aynen onlara katılıyorum. Salt müze açmanın anlamı yok. Bir müze sadece müze olmamalı. Bu yüzden burası aynı zamanda eğitim merkezi, tıp tarih araştırmaları merkezi, aynı zamanda 2 kütüphanesi, 3- 4 eğitim salonu, büyük bir etkinlik salonu ve sergi alanları var. Aynı zamanda halk sağlığı tarama merkezi olarak kullanılacak. Gelecekte de başka tıbbi alandaki çalışmalara örneğin; gelecek yıl tıp tarihi kongresine ev sahipliği yapması planlanıyor” diye konuştu.

Eczacılık Kültürü Müzesi’nin de burada yer aldığına işaret eden Dr. İrgil, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in burada desteklerinin olduğunu, seçileceğine inandığı CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir’in de aynı kararlılığı sürdüreceğini inandığını ekledi. Türkiye’nin en büyük koleksiyonlarından Sinem Us’a ait eserlerin burada yer alacağını belirten İrgil, müzenin küratörlüğünü Sunay Akın’ın yaptığını dile getirdi. Nilüfer Belediyesi ile bu konuda protokol imzalandığını da hatırlatan İrgil, “Aynı zamanda bir kent belleği oluşturuyoruz. Bütün gönüllü tarih ve Bursa kültürü konusunda çalışanlar için de eğitim salonları açıyoruz. Onların da bir çalışma alanı olacak” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nin açılışı gerçekleşti. Daha sonra Dr. Ceyhun İrgil CHP Genel Başkanı Özel ve konuklara müze hakkında bilgi verdi.