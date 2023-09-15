CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı. Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekildedir:

"Bu hareket, Türkiye'yi değiştirmeyi amaçlayanların CHP'yi değiştirmek isteğinin bir yansımasıdır. Amacımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci vizyonunu temel alarak büyük bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Yeni yüzyılda, yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla ilerleyeceğiz.

Parti yönetimi, son seçimlerde alınan başarısız sonuçları değerlendirmek yerine bahaneler üretti ve siyasi sorumluluğu üstlenmedi. Bu yaklaşım, toplumsal talep ve ihtiyaçlara aykırıydı.

"39 Milletvekili Unutulmayacak Hasar Bıraktı"

Partimizin seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi, parti içinde ve tarihinde unutulmayacak bir hasara neden oldu. Bu süreç, parti içi denetimden uzak bir şekilde yürütüldü ve seçilmiş kurullar dahi bilgilendirilmedi.

Hedeflediğimiz değişim, emek, üretim, çevre, kadınlar ve gençlerin yanında olacak. Yeni cesur ve özgüvenli siyasetimizle hayat bulacak. Amacımız, partiyi en iyi yönetilen parti yapmak değil, en iyi yönetilen kurum yapmaktır. Parti lideri, kadrosu ve tüzüğü mutlaka değişmelidir.

Danışmanlık kadrosunun partinin kurumsal yapısının yerine geçmesine karşıyız. Partimizin kayıtdışı siyasete teslim olmasına izin veremeyiz.

Bu çağrı, yeni bir yolu birlikte yürümeye davet eden bir çağrıdır. Sorunları doğru teşhis etmez ve sağlam bir özeleştiri yapmazsak, CHP ve tüm siyasi muhalefet, seçmenin gözünde önemsizleşecektir. Yeni kadroların heyecanı, yerel seçimlerin itici gücü olmalıdır.

Özel, bu çağrının yeni bir birliktelik için yapıldığını ve sorunların doğru tespit edilip sağlam bir özeleştiri yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, parti içi heyecanın yerel seçimlerin itici gücü olması gerektiğini belirtti.

Son olarak, Özgür Özel, Türkiye'ye umut olmak için seçim kaybını kabul etmeyen bir siyasetin parçası mı olacakları yoksa değişimin öncülüğünü yapacakları konusunda bir karar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özel, gençlerin partinin merkezine alınması, kadınların etkin rol alması, sağlık hizmetlerinin adaletli dağıtılması gibi hedeflerle CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan ettiğini belirtti.

Özel, ilan edilen takvime göre il kongrelerini yakından takip edeceğini ve 50 gün boyunca partinin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, CHP tarihinde milletvekili olmayan ilk genel başkan olan Sayın Genel Başkan'ın görevini bırakıp bırakmayacağının da ilerleyen süreçte değerlendirileceğini belirtti.