Etkinlikler kapsamında yaptığı konuşmada Türkiye İttifakı’nı vurgulayan Özel, güçlü bir parlamenter sistemi yeniden inşa etme hedeflerini dile getirdi. Törenin ardından protokol üyeleriyle birlikte mütarekenin imzalandığı binayı gezen Özel, sonrasında denize zeytin dalından yapılmış bir çelenk bıraktı.

"TÜRKİYE İTTİFAKI KAZANACAK!"

Özel, konuşmasında Türkiye İttifakı'nın iktidara talip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede 83 milyonu kucaklayacağız. Daha önce Mudanya'da söylemiştim: Mudanya'yı Mudanya İttifakı, Bursa'yı Bursa İttifakı kazandı. Türkiye’yi de Türkiye İttifakı kazanacak. Türkiye’nin sosyal, muhafazakâr ve milliyetçi demokratlarını birleştirerek güçlü bir parlamento, bağımsız yargı ve kuvvetler ayrılığını yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak."

CHP İNEGÖL İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN YOĞUN KATILIM

Etkinliklere CHP İnegöl İlçe Başkanlığı da yoğun katılım gösterdi. İlçe Başkanı Zemci Şahin, Mudanya Mütarekesi’nin tarihî önemine dikkat çekerek, "Cephede kazanılan başarının, masada büyük bir kazanıma dönüştürüldüğü 9 günlük çok önemli bir süreçtir." ifadelerini kullandı.