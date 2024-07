Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, “Yazlıkçılarımızdan en az 1 kişi ikametgahını Enez’e alsın” çağrısında bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç yaptığı yazılı bir açıklama ile yazlıkçılara hitaben yaptığı yazılı bir açıklama ile 4.446 olan nüfusun yazın 50.000’e çıktığını ve verilen bazı hizmetlere eksiklik yaşandığını belirtti.

Günenç’in yaptığı açıklama şöyle;

“Değerli Misafirlerimiz; Öncelikle sizlerin memnuniyetinizin bizler için çok kıymetli olduğunu bilmenizi istiyoruz. Yılın belirli dönemlerinde ilçemize gelerek ikamet ettiğiniz bölgelerin keşmekeşliğinden, gürültüsünden ve monotonlaşmış olan ortamından kaçarak, huzur sakinlik ve aynı zamanda sahilimizin güzelliğinden faydalanmak istediğinizin farkındayız. Bu bağlamda sizlere vermeye çalıştığımız hizmetlerde bazı yönlerden eksik kaldığımızın bilincindeyiz. İlçemiz nüfus olarak 4446 kişiye sahip bir ilçedir. Yaz sezonumuzda nüfusu 50.000'li rakamlara ulaşmakta ve nüfus yoğunluğundan dolayı Enez merkez ve sahil kesimimizde araç, gereç ve personel bakımından sıkıntılar yaşamaktayız. Son dönemlerde gerek dost meclislerinde gerekse sosyal medyada bu kaygılar dile getirilmekte ve bununla beraber çözüm sürecinde belediye bütçemizin Enez'e yeterli olmadığı konusu tüm şikâyetlerin cevabında görülmektedir. Çözüm konusunda siz sahil sakinlerimizin de elini taşın altına koyması gerektiğinin kanaatindeyiz. Çünkü önümüzdeki yıllarda sahile doğal gazın da gelmesi ile birlikte sadece yazın değil, kış aylarında da yaşayacak kişi sayısı ister istemez artacak olup, nüfusun artmasıyla beraber sorunlarında artması kaçınılmaz olacaktır. Elinizi taşın altına koymaktan kastımız her haneden en az bir kişinin ikametgâhını Enez'e aldırması gerektiğidir. Sahil kesimimizde, 2000 adedi Trapez Mevkiinde olmak üzere toplamda 6300 adet yazlık konut bulunmaktadır. Her bir konuttan sadece bir kişinin ikametgâhını nüfusumuza dahil ettiğimizde kişi sayımız on bin'li rakamlara ulaşmış olacaktır. İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanuna göre, belediyelerin iller Bankasındaki payının %80'lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve %20'lik kısmı ise gelişmişlik endeksine göre Iller Bankası tarafından dağıtılmaktadır. Iller Bankası payımız 4446 kişiye göre gelmekte olup, yaz aylarında nüfusun 50.0001i rakamlara ulaşması halinde ilçemizde bazı hizmetler konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Sizlerinde gayretleriyle yapmayı düşündüğümüz bu uygulamanın amacı ilçemizde ikamet eden nüfusun artmasını sağlayarak iller Bankasından belediyemize ayrılan payı arttırmaktır. iller Bankasından belediyemize ayrılacak olan pay artışının ilçemize hizmet olarak geri döneceğine inandığımız içinde sizleri buradan bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Bu konu hakkında Temmuz ayı içerisinde siz sahil sakinlerimiz ile beraber bir toplantı da yaparak bu konuyu yüz yüze görüşmeyi de düşünmekteyiz. Sizlere yaptığımız ikamete teşvik çağrımız sonrası nüfusumuzun ön gördüğümüz rakamlara ulaşması durumunda, siz sayın misafirlerimize kazanım olarak döndüğüne bizzat kendiniz şahit olacaksınız. Bunun için bizler Enez Belediyesi olarak bunun teminatını sizlere en başından veriyoruz. Değerli Misafirlerimiz; İçinde bulunduğumuz durumu olabildiğince sizlere anlatmaya çalıştık. Öyle tahmin ediyoruz ki sizler de davet yazımızı okuduğunuzda bizlere hak verecek ve üzerinize düşen bu görevi yerine getireceksiniz. Önümüzdeki yıllarda daha refah ve daha kaliteli bir yaşam sürebilmemiz için bunun elzem bir ihtiyaç olduğunu anladığınızı düşünüyoruz. Her zaman siz sevgili vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz ve iyi tatiller dileriz.”