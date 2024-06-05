Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Kentimizin geleceği için tüm paydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı ortak yönetimimize dahil ediyoruz" dedi.

Başkan Yasin Özlü, Aydınkent Mahallesi’ndeki bir sitede vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Özlü, Başiskele Belediyesi’nin Site Yönetim Modeli hakkında da bilgiler aktardı. Şehrin paydaşları olarak sitelerde yaşayan vatandaşların da her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Özlü, "Başiskele Belediyesi olarak site yöneticilerinin bizden ne ihtiyacı olursa, emrimiz başımız üstüne dedik. Ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Belediyemizin hizmetlerinden haberdar olmaları adına site iletişim ağımızı kurduk. Kentimizin geleceği için tüm paydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı ortak yönetimimize dahil ediyoruz. İlçemize değer katan her bir vatandaşımıza katkılarından ve misafirperverliklerinizden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.