Panasonic Electric Works Türkiye, yeni ürünü Led Masa Lambası’nı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Panasonic Electric Works Türkiye, yeni ürünü Led Masa Lambası’nı piyasaya sürdü. Ürün, 150 derecelik ayarlanabilir açı, dimlenebilme ve üç farklı renk sıcaklığı ayarıyla satışa sunuldu. Yapılan açıklamaya göre, yüzde 10’dan yüzde 100’e kadar dimleme aralığına sahip ürün, pürüzsüz ve titreşimsiz bir aydınlatma sağlıyor. Kompakt boyutu sayesinde de evlerdeki ofis ortamına uyum sağlayan ürün, telefon tutucu olarak da kullanılabiliyor. Tasarımının yanında kurulumu da oldukça pratik olan ürün, USB kablosu sayesinde ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabiliyor.